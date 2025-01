Chivas debuta esta noche en el Clausura 2025 enfrentando a Santos Laguna en el Estadio Akron, en busca de iniciar con el pie derecho este nuevo ciclo a cargo de Óscar García Junyent. Uno de los temas que más preocupa a la afición, es la disponibilidad del flamante fichaje rojiblanco, Luis Romo.

Luis Romo no jugaría esta noche ante Santos

El mediocampista, quien llegó procedente de Cruz Azul en un intercambio por Jesús Orozco Chiquete, finalmente no podría hacer su debut este sábado ante Santos Laguna, por la Jornada 1 de la Liga MX. Romo todavía no ha sido inscripto en los registros de la Liga MX debido a que su transfer aún no ha sido enviado.

Aunque Romo había manifestado su deseo de debutar esta misma noche pese a llegar a Guadalajara a mitad de semana, la situación administrativa complica su estreno como rojiblanco. Más allá que durante el transcurso del día podría haber novedades, a pocas horas del inicio del partido todo indica que el jugador deberá esperar para ponerse la camiseta del Rebaño.

Romo tampoco jugaría la Jornada 2

Esta no será la única ausencia de Romo en el inicio del torneo. El mediocampista también se perdería la Jornada 2 frente a Necaxa debido a su convocatoria con la Selección Mexicana para los amistosos ante Internacional y River Plate, compromisos que coinciden con el calendario de la Liga MX. Esta situación también afectará a Raúl Rangel y José Castillo, quienes fueron llamados al Tri.

De esta manera, la espera para ver a Romo debutar con Chivas se extendería hasta la Jornada 3, programada para el 25 de enero, cuando el equipo rojiblanco reciba a Tigres en el Estadio Akron. Este partido sería el escenario ideal para que el exjugador de Cruz Azul inicie oficialmente su etapa con el Rebaño Sagrado, con la expectativa de convertirse en un pilar del mediocampo.

Alan Pulido tampoco fue inscripto

Por su parte, el centrodelantero Alan Pulido tampoco aparece en los registros de la Liga MX y no es elegible, aunque en su caso todavía no pudo entrenar con el primer equipo debido a que regresó a Kansas para completar lo relativo a su mudanza. Incluso, el atacante de 33 años arrastra una larga inactividad, por lo que primero deberá ponerse a punto antes de poder hacer su reestreno como rojiblanco.