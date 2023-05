¿JUGARÁ? Veljko Paunovic ya sabe si podrá contar o no con Alexis Vega para el duelo de Vuelta contra Atlas

Una de las principales incógnitas que rodean a Chivas en las últimas horas radica en conocer el reporte médico de Alexis Vega, quien abandonó el terreno de juego en el duelo de Ida de los Cuartos de Final contra el Atlas en la cancha del Estadio Jalisco; sin embargo, a unas horas de disputar el duelo de Vuelta, Veljko Paunovic ya sabe si podrá contar con él o no.

La realidad es que el 10 del Guadalajara no sufrió ninguna molestia muscular pese a que se le colocó hielo desde el momento en el que salió del terreno de juego, por lo que fue solamente cuestión de tiempo para que se le redujera el dolor, que fue producto de un golpe, por lo que está a plenitud física para el duelo contra los Zorros según confirmó el reportero Jesús Bernal.

“Luego de haber salido de cambio en el partido de Ida, Alexis Vega está apto y en condiciones de jugar este fin de semana contra los rojinegros del Atlas. Ya dependerá de Veljko Paunovic si es titular o no, pero está en condiciones de poderlo hacer.

“Recibió un golpe que lo mermó en su estado físico, todavía salió al segundo tiempo y se decidió sacarlo para no arriesgarlo más, pero en realidad lo de Vega no es grave y simplemente una cuestión de horas, de hielo y ungüento y listo para que quedara de buena manera”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Atlas?

El segundo capítulo de la serie del Clásico Tapatío se disputará el próximo domingo 14 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. El optimismo prevalece en la afición rojiblanca pese a la derrota en el primer Clásico Tapatío de los Cuartos de Final.