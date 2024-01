Miguel Herrera, técnico de los Xolos de Tijuana, ofreció su opinión sobre el regreso de Javier Chicharito Hernández a las Chivas de Guadalajara. El máximo goleador de Selección México se convirtió en el tercer refuerzo rojiblanco para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El extimonel del América no perdió la ocasión durante una entrevista y lanzó una advertencia con la llegada del delantero al vestidor tapatío.

El estelar canterano del Rebaño Sagrado, cuya vuelta se concretó con una fastuosa presentación en el Estadio Akron, será pieza clave. El Piojo Herrera conoce bien al atacante y platicó de su regreso al futbol mexicano con Fox Sports en el programa La Última Palabra. Analizó cómo será su impacto dentro del vestidor rojiblanco en este torneo.

El actual entrenador de Tijuana reconoció que la llegada de una figura como Chicharito al vestidor de Guadalajara: “Yo creo que va a ser muy positivo. Creo que hoy el Javier (Hernández Balcázar) que me tocó a mi dirigir en la Selección (México), es muy diferente. Es muy diferente, lo escuchas hablar, qué chavo tan mesurado“.

Herrera, quien enfrentó en casa a Chivas un día antes de la presentación fastuosa del delantero, prosiguió y explicó que “entonces, desafortunadamente para mi, en ese momento no estaba tan consciente o tan maduro como está en este momento o tan visionario de su propio enfoque, que hoy lo transmite muy bien“. Carlos Hermosillo acotó, con su característico tono irónico: “Que psicólogo tan caro“. A lo que el Piojo reaccionó de inmediato y le advirtió: “No sé si tan caro, pero si te ayuda a que el equipo crezca va a ser bueno“.

Chicharito Hernández fue presentado el sábado en una fastuosa gala (IMAGO7)

Miguel Herrera no entendió los problemas en Selección

El actual técnico de los Xolozcuintles fue cuestionado por la decisión de Gerardo Martino de no convocar a Chicharito a Selección México. Herrera reconoció su disconformidad: “No, yo no (estoy de acuerdo), porque atravesaba un buen momento Javier. Estaba haciendo goles en la MLS. O sea, no entendí por qué no lo trajo (a Selección), porque a final de cuentas si estaban enojados o no estaban enojados, es jugador de futbol. Esto se pasa y se olvida. Hoy, te acuerdas de Hermosillo y gol, gol y gol; ya fue Hermosillo y ya no te acuerdas de Hermosillo. ¿Por qué? Acuérdate del momento que está haciendo las cosas bien“.

La advertencia que Piojo Herrera lanzó a Chicharito en Chivas

Miguel Herrera, exestratega del América, ante la posibilidad que Hernández Balcázar pueda volver a Selección estando en Chivas. Analizó que “yo creo que es más difícil“. Advirtió su presagio sobre el delantero en Guadalajara y consideró que “ya en Chivas, es más difícil, porque yo reitero, no sé si en Chivas va a ser tan titular como estaba siendo en la MLS. Con la gente que tiene disputado ahora, a mi Macías me encanta. Es un centro delantero que se mueve muy bien, que también ha tenido muchas situaciones de lesión y no lo han dejado destacar como lo hizo en León, hizo un torneo y todos hablábamos de él“.

El Piojo, ante esa indecisión, analizó la posibilidad de jugar con Chicharito y Macías en el ataque. Refirió a Fox Sports que “yo siempre traté de jugar con dos delanteros. En el América, cuando traje a (Nicolás) Castillo y a Roger Martínez, que decíamos iban a ser más los titulares, terminaron siendo los dos chavos Henry y Viñas, yo siempre jugué con dos allá arriba (delantera) en América. En el América campeón jugaban Chucho (Benítez) y Raúl Jiménez“. Por lo que reconoció que “claro que pueden jugar Macías y Chícharo, dónde va a jugar el que va a botar yo no sé. También depende lo que le guste al técnico, como le guste parar a su equipo. Pero ya tienes tres centro delantero de muy buen nivel, si juega con dos ya uno está de cambio, pero me gusta. Más vale que so sobre y no que fa falte“. Para cerrar su análisis de forma jocosa.