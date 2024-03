Chivas acaba de quedar eliminado de la Concachampions, pero la con la sensación de que algo bueno hay en el equipo. Esto a la afición rojiblanca lo entusiamó por lo sucedido en el Estadio Azteca cuando derrotaron a América por 3-2 (y posteriormente cuando igualaron sin goles en el Akron). Sin embargo, Francisco Senties, conocido como Futboltuber en YouTube, habló con Rebaño Pasión y se mostró confiado con que el Guadalajara puede competir, pero sin olvidar lo que sucedió en la Ida por los Octavos de Final.

En Rebaño Pasión nos comenzamos a preguntar si vale la pena volver a ilusionarse con Fernando Gago. Es por esto que fuimos hablar con aficionados que van al chile con sus análisis: “Creo que, cuando inició el torneo, no acompañaban los resultados, pero se empezó a ver un estilo, una forma“.

“Se empezó a generar un volumen de juego en ataque, pero no entraba la pelotita. Agarró regularidad a partir de Toluca y Forge. Creo que el parteaguas fue Mazatlán cuando ibas 2-0, no se estaba teniendo un buen partido pero se había sido contundente. Ese juego lo empezó a descomponer Gago y se empató pero se supo a derrota. Luego viene un bachecito ante los Rayos, luego sales ante Pumas y luego caes estrepitosamente. Ha sido de altibajos“, señaló Futboltuber sobre el balance que hizo del argentino hasta los Clásicos Nacionales.

Para Futboltuber, Fernando Gago tuvo un inicio con altibajos (Imago 7)

A pesar de esto, el youtuber consideró que lo visto en el partido de Vuelta le gustó y que puede ser un buen camino a seguir. “No voy a decir que (la victoria ante América) fue un gran triunfo y que estoy contento. Me gustó la forma en la que encaró el juego, los cambios que hizo y creo que de aquí para acá puede ser positivo. Creo que Fernando Gago es un técnico que debemos dejar trabajar. Está en el famoso torneo de prueba. Lo mismo que con Veljko Paunovic”.

En la misma charla, el nacido en Culiacán señaló que previo al inicio de los Clásicos Nacionales veía un Chivas que podía competir a pesar de la gran diferencia que había entre el plantel de América. Es por esto que considera que en Guadalajara se debe respetar el proceso para que el entrenador argentino pueda trabajar con tranquilidad en lo que resta del Clausura 2024.

“Creo que de aquí puede levantar y meterse en Liguilla. La Liga MX es así. Es maravillosa y rara en la competencia. Si se enracha se mete de forma directa, se elimina en cuartos, cae en semifinales, rebotas y caes en una final de nuevo. Pero creo que el Guadalajara me ha devuelto esa sensación que se puede competir. No es candidato al título, pero puede ser el famoso caballito negro”, comentó.

Francisco Senties destacó lo bueno y lo malo del DT del Rebaño Sagrado.

Si de algo se ha caracterizado Fernando Gago en estos meses fue en dar buenas y malas sensaciones. Esto no pasó por alto por parte de Futboltuber, quien señaló que el argentino entendió cómo jugarle a América, pero que lo criticó duramente al marcar porque no debe creerse Pep Guardiola…

“Veo que ya notó cómo hacerle daño al América. Los tres goles del Guadalajara fueron balones área… los tres. Fernando Gago encontró un tipo de fórmula para competir a un cuadro que es superior, pero hay gente que piensa que Chivas necesita una reingeniería y no lo veo así. Siento que el equipo está para pelear más. El cuadro titular nos va a llenar, nos dimos cuenta que compitió y ves la banca para competir”.

Y agregó:“Fernando Gago quiere jugar a lo Pep Guardiola. No puedes poner a jugadores que están limitados a una posición o inventarles una en partidos claves. No estamos en amistosos. Al final de cuentas es lo que el DT ve. Pero cuando tu ves a Lalo Torres, que tiene 100 juegos en Chivas, quedó clarísimo que no defiende. Te estoy hablando como stopper, ya no como central. Él no tiene ese olfato defensivo. Lo menos que hizo fue defender. No le busquemos mucha lógica al futbol”.

¿Deben ser titulares Rubén González y Cone Brizuela?

“Lo del Oso es un tema que hemos planteado en mis videos. Es el disruptor. Es un tipo que incluso si pierde la bola la va a recuperar. No es tan claro con el balón, pero en el Azteca lo vi hacerlo. En condiciones generales no es un tipo como el Guti que sea más limpio, con el balón controlado que le da apertura, salida y soltura al campo. Es más rocoso y con juego físico, no me sorprendió. Me agradó verlo ahí“, comentó Futboltuber, en la entrevista con Rebaño Pasión.

Sobre Cone Brizuela, comentó:“Tiene años en un nivel no ópitmo para lo que llegó a hacer en Chivas, pero me gustó. El Rol que le dio Fernando Gago me gustó. Fue bueno, pero no lo pondría de titular. Esa fórmula sirvió el miércoles en el Azteca y es algo que André Jardine vio. Hay que buscar más variantes. Creo que el Cone Brizuela hizo muy bien su trabajo para que Alan Mozo atacara. Ayudó mucho”.