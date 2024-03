A lo largo de la historia Chivas no paró de formar diferentes jugadores con los que marcó una época. El caso más representativo de esto en los últimos 14 años es el de Javier Hernández, quien volvió en el 2024 para vestir la playera que lo hizo ser el jugador exitoso que todo el mundo esperaba que fuera y que es.

En otras palabras, Verde Valle es una fábrica que detecta los mejores talentos para el futuro del Rebaño Sagrado y que no para de nutrirse. Sin embargo, allí también llegan promesas que no terminan de explotar. Uno de ellos es Sergio Avila, quien a los 27 años decidió retirarse por vergüenza. Debido a esto, repasamos su carrera como jugador y qué hace ahora.

¿Quién fue Sergio Ávila?

En el futbol los jugadores se adaptan de la mejor manera al campo de juego para llevar adelante de la mejor manera su tarea. Mientras algunos son buenos como porteros, otros lo son como defensores, mediocampistas y atacantes. Hay que cubrir un espacio, recuperar el balón y anotar.

Sin embargo, para marcar la diferencia tiene que haber un elemento que se destaque y que guíe al equipo. Ese jugador era Sergio Ávila, quien llegó a brillar como enlace en el Rebaño Sagrado para darle la cuota creativa a un plantel que necesitaba de su magia para resolver todo tipo de encuentros.

Su debut en el primer equipo se dio en 2005 cuando a Chepo de la Torre no le quedó alternativa que usar a jóvenes luego de que el Rebaño haya tenido que prestar a varios jugadores al Tri. Allí apareció un joven Guacho que se estrenó en la derrota por 3-2 ante Tecos.

Ya en 2006 Sergio Ávila se encontraba consolidado y comenzaba a ser el nuevo referente del Guadalajara ante la salida de Adolfo el Bofo Bautista. Gracias a su talento arrastraba a varios jugadores para dejar solo a sus compañeros con el balón y la portería enfrente.

Jorge Vergara presionó al Gaucho Ávila

Con el correr de los años Guadalajara empezó a formar a sus nuevos ídolos, por lo que Jorge Vergara aseguró que el Gaucho Ávila era el sucesor del Bofo Bautista, quien se fue a Jaguares. Esto no le importó porque siguió siendo pieza clave en un equipo anotando anotando nueve goles en la temporada 2007-2008, entre los que se destaca un golazo a América.

Su éxito lo llevó a formar parte de la Selección Nacional de México Sub-20 que fue en busca del boleto a Beijing 2008 con Hugo Sánchez. Sin embargo, poco pudo hacer con su talento y pasó desapercibido en lo que fue su participación en el famoso encuentro ante Haití donde el Tri necesitaba ganar por cinco goles diferencia.

Desde allí en adelante su nivel mermó y a esto se le sumó una lesión en su rodilla. Tras su regreso no volvió a ser el mismo y fue opacado por Marco Fabián. Esto lo llevó a militar en Querétaro, donde no fue titular, y La Piedad, club del ascenso nacional, en el que no brilló según lo relatado por Bouquetismo en su cuenta X.

El inesperado retiro del Gaucho Ávila

A sus 27 años el Guacho Ávila decidió colgar los tachos y el gran motivo fue por la vergüenza de no dar talla en los equipos en los que jugaba. “No pasó nada, me ves ahora jugar y no pasa nada, simplemente, me entró un poquito la vergüenza y la pena de dar buenos resultados, a pesar de que nosotros tachamos mucho a los directivos, a la gente que está detrás del futbol”, aclaró el exjugador en 2014 a Reforma sobre su decisión, en la que descartó que no había sido por una mala recuperación.

Y agregó: “Hay que pensar que es una empresa y que nosotros como jugadores tenemos que entregar ciertos resultados, entonces, hay que tener un poquito de vergüenza y pena, y ver lo que se está haciendo bien y mal”.

¿Qué hace hoy el Guacho Ávila?

El retiro lo alejó por un tiempo del futbol debido a que se graduó como arquitecto y ejerce su profesión. A pesar de esto, en sus redes sociales siempre recuerda los grandes momentos que vivió con la playera del Guadalajara.