Las Chivas de Guadalajara tratarán de mantener la buena inercia que han acumulado en los duelos más recientes, cuando se metan a la casa de Toluca en un compromiso correspondiente a la Jornada 7 dentro del Torneo Clausura 2025, después de avanzar a los Octavos de Final por la Concachampions.

El Rebaño Sagrado llega con el ánimo por las nubes, luego de vencer al Cibao FC con una goleada de 3-0 en el duelo de Vuelta dentro del certamen de la Concacaf, por lo que ahora se verán las caras ante América en la siguiente ronda, sin embargo, de cara al duelo contra Diablos Rojos podrían tener una baja sensible.

Alan Mozo se perdería el partido ante Toluca

Alan Mozo no vio actividad con Chivas en el compromiso frente a los dominicanos debido a problemas en uno de los tobillos que le impidieron ser considerado por el cuerpo técnico y es justo la razón que lo tiene con muchas posibilidades de que tampoco sea considerado para hacer el viaje a la capital del Estado de México.

Alan Mozo ha empezado el año con algunos malestares. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

El zaguero de Guadalajara no empezó el torneo debido a que fue operado de una hernia inguinal que le impidió ver actividad en los primeros cuatro partidos del Clausura 2025, por lo que apenas ha jugado tres encuentros este año, aunque no se podrá conocer si estará disponible para la visita a los Diablos Rojos hasta unas horas antes del partido.

Si Alan Mozo no logra recuperarse, lo más seguro es que el entrenador rojiblanco, Óscar García Junyet lo sustituirá con Mateo Chávez como lateral por derecha como ha sucedido en los recientes encuentros, pues la intención es no arriesgar al experimentando defensor, quien no ha iniciado como se esperaba en cuanto al tema físico se refiere.

Chivas se medirá a los mexiquenses este sábado en punto de las 20:06 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de la Televisa en el Canal 5 por TV abierta así como en TUDN y te recordamos que en Rebaño Pasión también te llevaremos todos los detalles.