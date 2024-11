Chivas estaría muy cerca de cerrar la contratación de su nuevo entrenador para el Clausura 2025 en la figura de Óscar García, con lo que se le daría continuidad al proyecto que ideó Fernando Hierro para el Rebaño, aunque habría algunos cambios para el entrenador con respecto a lo planteado con Veljko Paunovic y Fernando Gago.

Durante las horas recientes, versiones extraoficiales han asegurado que el entrenador español y la gente del Guadalajara y a habrían alcanzado un acuerdo en cuanto al proyecto deportivo, por lo que estarían en negociaciones económicas para cerrar el acuerdo.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que los altos mandos del chiverío blindarán al nuevo timonel de la escuadra tapatía para evitar que suceda algo similar a lo que se vivió hace unos meses con Fernando Gago.

“Me decían que de parte de la directiva también habrá mucho hincapié en las cláusulas de salida, que no sean cómodas y fáciles de tomar para que no pase lo de Fernando Gago. Es normal que después de esta amarga experiencia se protejan y traten de establecer desde el contrato, los amarres y candados suficientes para que no les pase una experiencia como esta”, explicó a través de su canal de YouTube.

¿Por qué convenció Óscar García a la directiva de Chivas?

Según un reporte compartido por el reportero de Claro Sports, José María Garrido, un factor que habría agradado a la directiva rojiblanca es que está dispuesto a apostar por las fuerzas básicas, además de que no pediría muchos refuerzos.