Alexis Vega está muy lejos de lo que se espera de él pero no por una problema de indisciplina o por una baja de juego con las Chivas de Guadalajara, sino por la lesión en la rodilla derecha que le sigue cobrando factura y que está claro que no se ha recuperado del todo como se pudo ver en la Leagues Cup 2023.

El artillero del Rebaño Sagrado fue renovado hasta el 2024 por la directiva entonces comandada por Ricardo Peláez, antes de que se llevara a cabo la Copa del Mundo de Qatar, donde el Gru fue de lo más destacado del Tricolor que fracasó al quedar eliminado en la fase de grupos, pero de alguna manera se esperaba que hubiera equipos europeos interesados en sus servicios.

En enero del 2023 Vega sufrió un problema en la rodilla derecha en un partido ante San Luis y volvió a las canchas en marzo justo para el Clásico Nacional, pero al parecer no ha logrado recuperarse del todo porque en la Liguilla estuvo lejos de ser la solución ofensiva y se volvió a resentir al finalizar el Clausura 2023, por lo cual no fue a la Copa Oro con México. Regresó para la Leagues Cup, no obstante su nivel viene a pique conforme avanzan los meses.

“Yo creo que el muchacho no ha quedado de la rodilla y lo vimos en la Liguilla. De entrada no puedo jugar ni 60 minutos, lo vimos en la Liguilla y lo vimos ahora, no pude ni disparar a portería. Cuando antes recortaba y sacaba el fierrazo a la portería”.

“A mí me parece que no tiene potencia no tiene confianza, velo, no gambetea a nadie, de aquel Alexis que se llevaba a los rivales ¿a quién se lleva ahora? A nadie. Es evidente que ese muchacho no está bien, habrá que fortalecerlo porque me parece que así no”, fue parte de lo que explicó el periodista David Medrano en al programa Súper Gol de Radiorama Jalisco.