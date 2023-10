Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, ha vivido de todo en este 2023. Un año en el que su carrera ha venido en decadencia y todavía faltan un par de meses para que acabe. Pasó de ser titular con Selección México en la Copa Mundial de Qatar 2022 a ser apartado del primer equipo rojiblanco.

El aún atacante del Rebaño Sagrado terminó 2022 con un sueño cumplido. Pero un par de lesiones, una final dilapidada que vio desde el banquillo y una grave indisciplina han convertido su presente en una pesadilla. ¿Lo peor? Pudiera terminar este año fuera del redil.

El Gru Vega llegó a reforzar a Chivas para el Torneo Clausura 2019, como una petición exclusiva del entonces entrenador José Saturnino Cardozo. Ese mismo año debutó con Selección México y en los tres años siguiente logró hacerse un lugar con el tricolor. En el Guadalajara era la única figura de un plantel inconsistente.

El poderoso atacante rojiblanco se ganó la confianza del cuerpo técnico que lideraba Gerardo Martino en Selección. A pesar de ello, sorprendió a muchos al quedarse con un lugar para la concentración en Cataluña, previo la Copa Mundial de Qatar 2022. Su gol tanto en la victoria 4-0 sobre Irak, como en la caída 1-2 ante Suecia en Girona le dio la razón al estratega argentino.

Vega debutó como titular frente a Polonia en el desmontado Estadio 974 en Doha (IMAGO7)

Alexis Vega juega su primera Copa Mundial en 2022

La entonces máxima figura de Chivas debutó como titular en el empate 0-0 con Polonia, el 22 de noviembre en la Copa Mundial de Qatar 2022. Era un sueño cumplido para el Gru, quien también vio acción contra Argentina (0-2) y Arabia Saudita (2-1) para despedirse como tercero en el Grupo C. Así terminó un inolvidable año. El siguiente pagó todo el desgaste y con creces.

La debacle de Alexis Vega en 2023

Alexis Vega comenzó 2023 de regreso en Chivas, bajo el mando de un novedoso cuerpo técnico liderado por el serbio Veljko Paunovic. Arrancó el Torneo Clausura 2023 como terminó el año anterior, siendo figura. Anotó el gol (47′) para vencer 1-0 en la visita a Monterrey y darle al ciclo de Pauno un triunfal debut. Pero en el empate 0-0 en San Luis, salió de cambio por Carlos Cisneros (54′), debido a una lesión que requirió una cirugía y lo apartó de la cancha en las siguientes 10 fechas.

Alexis Vega fue sometido a una primera cirugía en enero de 2023 (Instagram)

El atacante reapareció en la caída 2-4 ante América en el Estadio Akron, después de entrar de cambio por Ronaldo Cisneros (46′). Anotó en el Clásico Tapatío para el empate 3-3 de visita con Atlas, parece que había vuelto con todo. Ya no estaba solo. Se combinó con Víctor Guzmán y Roberto Alvarado como referentes del ataque de un Guadalajara que terminó la ronda regular en el tercer lugar con 34 puntos. Récord de victorias y unidades producidas para la institución en la historia de los torneos cortos.

Chivas tuvo una Liguilla inolvidable en el Clausura 2023. Primero, dejó en el camino al Atlas en un Clásico Tapatío que se definió con un cabezazo de Gilberto Sepúlveda (60′), gracias a un tiro de esquina que Alexis Vega elevó. Luego, eliminó al América en un Clásico Nacional para la historia al imponerse 1-3 en el Estadio Azteca, con el gol de Jesús Orozco Chiquete (88′) en otro cabezazo. En la Final, Vega salió de cambio por Pável Pérez (60′) tras asistir al Piojo Alvarado (11′) en el primero de los dos goles rojiblancos. Pero dilapidaron esa ventaja y el ariete vio desde el banquillo como le arrebataban su título con Chivas.

Vega sufrió desde el banquillo los tres goles que anotó Tigres UANL (TV Azteca)

Alexis Vega en decadencia

El delantero de las Chivas se marchó en junio a la concentración con Selección México para el Final Four de la Liga de Naciones y la Copa Oro 2023. Pero desde Las Vegas llegó la peor noticia, Alexis Vega no había entrenado por una lesión y se perdió la humillación 3-0 ante Estados Unidos. El mismo día que salió Diego Cocca del banquillo, el ariete volvía a Guadalajara para someterse a una segunda cirugía en sus rodillas. Esta nueva operación reveló un diagnóstico terrible sobre su futuro, en caso no ser disciplinado con su peso. Se notó a su regreso, el miedo a recaer y eso le hizo caer en su rendimiento.

Vega reapareció en agosto con Chivas, que después de tres victorias al hilo en el inicio del Apertura 2023 se marchó a Leagues Cup 2023. El atacante fue parte del fracaso rojiblanco en Estados Unidos y que se contagió en la Liga MX. Alexis, pese a su gol en Juárez, comenzó a recibir abucheos de parte de la afición; ya no era el mismo y se lo reclamaban.

Una crisis de seis partidos sin ganar, reportes de vestidor roto y problemas internos agravaron todo. La defensa a los reclamos contra el delantero aparecieron justo antes del escándalo que protagonizó con Cristian Calderón y Raúl Martínez. Una indisciplina en el hotel de concentración, previo al empate 1-1 en Toluca, confirmó lo peor: quedó apartado del plantel “por tiempo indefinido“. Desde el martes 3 de octubre, Alexis Vega no forma parte del primer equipo de Chivas. Esto, sólo 10 meses después que jugar la Copa Mundial en Qatar 2022.