Tras la contundente victoria de Chivas por 5-0 ante FC Juárezen la Jornada 6 del Apertura 2024, el entrenador Fernando Gago se presentó en la rueda de prensa con la satisfacción de haber retomado el buen camino en la Liga MX. Sin embargo, la pregunta de un periodista pareció tocar una fibra sensible en el estratega, quien no dudó en responder con firmeza y hasta un tono desafiante.

Durante la conferencia, se le consultó a Gago cómo valoraban esta victoria, teniendo en cuenta que Juárez es uno de los últimos equipos de la tabla y considerando la reciente eliminación de Chivas en la Leagues Cup.

La pregunta, que buscaba poner en perspectiva el triunfo, no fue bien recibida por el técnico argentino, quien defendió tanto a su equipo como al rival, subrayando la importancia de los tres puntos.

“¿Sabías eso?”, la respuesta de Gago en conferencia de prensa

Gago no dudó en contradecir: “Creo que Juárez marcó goles todas las jornadas, ¿sabías eso? A mi entender no merece los puntos que tiene, es un gran equipo, que intenta jugar y si nosotros hoy no hubiésemos ganado, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuál hubiera sido?”, dijo en tono desafiante.

De esta manera, el entrenador de Chivas no le resta nada de mérito a la goleada de sus dirigidos: “Ganamos un partido contra un equipo que es muy respetable, que para mi entender juega muy bien al fútbol y está muy trabajado. Hay que valorar la victoria, sea al primero o sea al último”, ratificó Gago.

Las Chivas de Gago se hacen fuertes en el Estadio Akron

El Rebaño Sagrado volvió a quedarse con los tres puntos en condición de local, algo que volvió a convertirse en una costumbre. De hecho, Chivas lleva ocho encuentros sin perder en el Estadio Akron, con cincos triunfos y dos empates. Su última caída fue por 1-2 ante León, por la Jornada 11 del Clausura 2024.