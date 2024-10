Corría enero de 2017 cuando el humilde Las Palmas visitó el Camp Nou para enfrentar al Barcelona. Los dirigidos por Quique Setién se llevaron una goleada por 5-0. Pero lo peor vino después: horas posteriores al partido, el futbolista Nauzet Alemán fue brutalmente agredido tras protagonizar una pelea en una discoteca.

Alemán, jugador de Las Palmas, salió sin permiso junto al argentino Sergio Araujo, en una noche que les trajo serias consecuencias. Ambos fueron multados, mientras que el primero estuvo tres semanas marginados del primer equipo y aunque regresó, luego fue borrado a pedido del propio Quique Setién, hoy candidato para dirigir al Rebaño Sagrado.

A Setién no le tiembla el pulso: ya sabe lo que es lidiar con el vestidor

Por aquel entonces, la prioridad de Setién pasó por imponer la disciplina en el vestidor. El entrenador español platicó también con la directiva para que sus decisiones fueran respaldadas. “Aquí hay un concepto de profesionalidad, de seriedad, de comportamientos y trabajo que no es normal en el fútbol. En otros equipos no he visto muchas de las cosas que he visto aquí”, criticaba el estratega a su propia plantilla.

Tan importante es la conducta para Setién que en aquel año también llegó a dejar sin jugar a Jonathan Viera, uno de los pilares del equipo. “Hay gente que esta semana, casos como el de Jonathan que le he tenido que mandar al rincón de pensar unos días. Hay jugadores que han tenido un comportamiento que no corresponde, he tenido que tomar medidas que creo que son las mejores para el club y para mí”, explicó.

La disciplina es fundamental para Quique Setién

En los últimos años, el Rebaño Sagrado se ha visto envuelto en varios casos de indisciplina. Algunos de estos incluso más grave que el más reciente, con Roberto Alvarado soltando un barreno en la conferencia de prensa. “Hay momentos que para no perder todo el equipo es preferible perder a uno o dos jugadores. Si permites ciertas cosas en un vestuario a la larga pierdes a todo el equipo y acaba con el cese del entrenador”, explicaba Setién sobre su filosofía. ¿Será el indicado para imponer orden en Verde Valle?