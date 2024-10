A excepción del más reciente mercado de fichajes, la directiva de Chivas se había caracterizado durante los últimos años a abrir la chequera para contratar a jugadores de renombre para apuntalar el plantel rojiblanco, en donde uno de los más destacados ha sido Víctor Guzmán.

El Pocho comparó su experiencia en el vestidor de Pachuca con lo que se vive en el día a día en un equipo como el Guadalajara, asegurando que no entiende el motivo por el que no han podido salir campeones, ya que sueña con tener su foto levantando el trofeo junto a leyendas como Carlos Salcido o Ramón Morales.

“He estado con extranjeros y han sido nobles, pero ya llegó un colombiano, in argentino o uruguayo, pesaditos, con su respeto. Llegar a un equipo donde están puros mexicanos: ¿no sé por qué no quedamos campeones? Tenemos un equipazo dentro y fuera del campo como no te das una idea.

“Yo lo quiero hacer (dejar esa huella de ser campeón). Quiero llegar y que estén a lado de nosotros: Salcido levantando su copa, Ramón levantando, esté quien esté, pero tenemos que estar levantando una copa como capitanes.

“No saben las ganas que uno tiene de quedar campeón con Chivas. Si uno queda campeón en Chivas, vas a quedar para toda la vida. No por 20, 30 o 40 años, es para toda la vida”, reveló Guzmán en entrevista con Ramón Morales.

Cerca del título

La realidad es que desde que Víctor Guzmán llegó al Guadalajara para el Clausura 2023, el chiverío se ha convertido en un contendiente serio al título semestre tras semestre, ya que ha llegado a una Final, una Semifinal y unos Cuartos de Final, por lo que esperan levantar la copa en este Apertura 2024.