Las Chivas de Guadalajara tratarán de volver a la senda del triunfo cuando le hagan los honores a los Tigres de la UANL dentro de la Fecha 3 por el Torneo Clausura 2025, en uno de los compromisos más complicados de la campaña regular y que servirá como una prueba de fuego para el entrenador Óscar García Junyet.

Por tal motivo dos de las leyendas del Rebaño Sagrado están esperando una mejora sustancial en el volumen de juego, con respecto a lo que sucedió la semana anterior cuando cayeron frente a Necaxa después de ir ganando, pues una serie de errores se combinaron para darle las facilidades a los Rayos que acabaron imponiéndose 3-2.

Madero y Quirarte lanzan exigencia para García Junyet

“Cuando vienes de una derrota y enfrentas a un equipo como Tigres la presión aumenta, porque juegas de local, entonces pareciera que es su obligación y tienes que ganarlo. Claro, tiene que ver la forma de ¿cómo ganas y cómo pierdes o empatas?, por lo pronto Guadalajara tiene la obligación de jugar bien”, explicó Demetrio Madero, exdefensor central de Chivas en el podcast Guardianes de la Tradición.

Quirarte y Madero cargando el trofeo de 1987. FOTO: IMAGO

“Yo estoy de acuerdo contigo, comparto, no podemos decir, como escuché por ahí en algunos programas que exigía mucha gente, de los cuales me incluyo, la oportunidad para los jugadores de Tapatío y que ahora que juegan… bueno, les están dando la oportunidad, a algunos no a todos, pero ahí están”, indicó Fernando Quirarte, otro de los legendarios futbolistas de Guadalajara y ambos campeones en 1987.

Lo que está muy claro es que el conjunto rojiblanco quedó mucho a deber en el Estadio Victoria y ahora es un buen momento para pensar en que pueden mostrar su mejor versión ante uno de los rivales directos en la lucha por el campeonato, además de que Alan Pulido está listo para tener minutos en la delantera.

Por su parte, Luis Romo podría iniciar como titular en el centro de la cancha y Raúl Rangel, así como José Castillo también tendrán la posibilidad de retomar sus lugares en el 11 inicial luego de volver de la mini gira por Sudamérica con la Selección Mexicana.