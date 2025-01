Las Chivas de Guadalajara siempre han sido uno de los clubes más atractivos no solo para los aficionados, también para los futbolistas que ven a la institución rojiblanca como una de las mejores para cumplir sueño deportivos y personales, pues tampoco es un secreto que pagan muy bien con contratos a mediano y largo plazo.

El nombre de Carlos Rodríguez ha estado ligado al Rebaño Sagrado, ya sea por un supuesto interés de los rojiblancos por contratarlo o por el pasado que el mismo Rodríguez confesó al jugar en un equipo que portaba los colores del equipo más importante del futbol mexicano, aunque no era parte de las fuerzas básicas oficiales.

Charly Rodríguez se podría ir al Porto

Una vez que se confirmó la salida de Martín Anselmi al Porto de Portugal, varios reportes empezaron a indicar que el mediocampista de La Máquina sería una de las principales opciones para acompañar al técnico argentino a su aventura por Europa, lo cual dejaría muy mal parado al plantel cementero que se encuentra buscando una revancha en el Clausura 2025.

Rodríguez se podría ir al Porto. Foto: Imago7/ Alexis Chavez

De acuerdo a reportes desde ESPN, Rodríguez estaría en la mira del Porto debido a que su contrato con Cruz Azul expira en diciembre de este año, por lo que en algunos meses más podría negociar su traspaso para marcharse gratis y una vez más el sueño de Chivas por contratarlo en un futuro, se reduciría de manera notable.

El día que Charly Rodríguez le abrió la puerta a Chivas

Fue en unas declaraciones a ESPN en el 2020, cuando el volante y mundialista mexicano explicó por qué había sido vinculado a Guadalajara en sus inicios como futbolista, sin embargo aclaró que era un club en el que cualquier jugador mexicano desearía jugar: “Vi notas que decían que Chivas me había dejado ir, pero es una escuelita que está muy cerca de mi casa, que no es filial de Chivas, es punto y aparte”.

“Estuve ahí porque jugaba con una categoría más arriba, porque aún no había mi categoría, empecé ahí. Ahí estuve cuatro años, pero a los nacionales y eso iba con Monterrey hasta que ya le dije a mis papás que estaba muy a gusto con los amigos que hice, ahí ya seguí con los de mi categoría. Me tocó un torneo de Copa Bimbo Rayados, donde me visorearon. Ese es el tema de Chivas, empecé ahí más que nada por la cercanía que tenía y obviamente es el equipo que es Chivas, que todo jugador mexicano también quiere jugar ahí”, explicó Charly en su momento.