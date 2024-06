Aunque Miguel Jiménez había estado fuera de las Chivas de Guadalajara, siempre terminaba por regresar al equipo que le dio la oportunidad de saltar a la Primera División, pero en esta ocasión su contrato terminó y por ello llegó a Puebla para buscar nuevos horizontes con José Manuel de la Torre como entrenador.

En el Rebaño Sagrado se le acabaron las oportunidades al Wacho Jiménez después de dos campañas con Veljko Paunovic donde se convirtió en el guardameta titular, pese a las fallas que cometió en varios duelos decisivos.

Con la salida del serbio, también se fueron las esperanzas de Jiménez para seguir bajo los tres postes de Chivas, ya que con Fernando Gago fue relegado como el tercer guardameta, hasta que se terminó su acuerdo y por lo tanto tuvo que buscar nuevo equipo hasta que llegó a La Franja.

En una de las entrevistas que ofreció como portero de los camoteros, el Wacho explicó lo que significaba uno de sus tatuajes en el brazo y fue ahí donde lanzó un par de indirectas para Chivas, dejando entrever que no la había pasado muy bien porque ha sido como el ave fénix, siempre resurgiendo de las cenizas.

Wacho surgió de la cantera de Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Me hice esta ave fénix porque resurge de las cenizas, así que creo que me han pasado muchas cosas cosas en la vida, he resurgido, me vuelven a pasar y vuelvo a resurgir. Pero así es la ida del futbolista, así es esta carrera de los que estamos en el futbol, ahora tengo esta nueva oportunidad y quiero resurgir otra vez”, fue parte de lo que comentó el Wacho Jiménez.

Chivas suma dos refuerzos para el Apertura 2024

La afición de los rojiblancos espera que en breve lleguen más fichajes para el siguiente torneo, ya que únicamente cuentan con dos caras nuevas como son Omar Govea y Daniel Aguirre, por lo que se espera que en los próximos días haya más noticias al respecto, debido a que la afición no está conforme con estos fichajes.