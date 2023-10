El Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2023 marcó el despertar de las Chivas de Guadalajara. El Rebaño goleó por 4-1 al Atlas en un partido que valía mucho más que tres puntos, después de una semana repleta de conflictos.

El Rebaño llegó a la cita ante los Zorros con seis encuentros sin ganar y los rumores de un posible adiós de su entrenador, Veljko Paunovic. Sin embargo, este nunca se pronunció al respecto y finalmente rechazó la oferta del Almería, equipo de la Primera División de España.

En conferencia de prensa, Paunovic fue claro al hablar sobre los rumores que lo daban fuera: “Desde el primer día que vine, dije que quiero estar mucho tiempo aquí y quiero ganar aquí. Yo no he hecho nada malo, no puedo responder a lo que se escribe”.

Paunovic recordó la frase del Nene Beltrán en el Azteca (Imago7)

Allí, el entrenador serbio volvió a utilizar una recordada frase de los momentos más importantes de su ciclo: “Desde luego yo, como dijo Caño -Fernando Beltrán- aquella vez: ‘a muerte con ustedes’. Voy a darlo todo hasta que me quieran aquí”. El Nene Beltrán le había dicho eso mismo: “a muerte con ustedes”, luego de la historia clasificación ante América en el Estadio Azteca.

Nene Beltrán le dedicó su gol

Justamente, Fernando Beltrán fue quien abrió el marcador en el Clásico Tapatío, con un remate desde afuera del área. El “Nene” ha sido un pilar de la Era Paunovic, a tal punto de que jugó todos los partidos en este Apertura 2023. Tras su alocado festejo, Beltrán fue hacia el banco de suplentes para abrazar a sus compañeros y en especial, a Veljko Paunovic, con el que por si quedan dudas, está “a muerte”.