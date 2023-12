En Chivas comenzaron los trabajos de pretemporada de cara al Clausura 2024 luego de la dura eliminación contra Pumas por la Liguilla. Por otro lado, tras la llegada de Fernando Gago, el Rebaño Sagrado sumó a la Hormiga González, a quien se le vio con una foto que ilusiona a toda la afición.

A lo largo de todo el Apertura 2023, el atacante de la categoría Sub-23 del Guadalajara no paró de dar de qué hablar ya que fue el campeón de goleo. Anotó 13 goles en la fase regular, mientras que en la Fiesta Grande tuvo la oportunidad de marcar cinco goles. Uno de ellos fue en la Final que le ganaron a Tigres por 2-0.

Por otra parte, en las últimas semanas se habló mucho de la posiblidad de que Armando González forme parte del trato de Chivas con Pachuca. La idea era que él forme como parte de pago para que llegue en este mercado de pases José Castillo, quien finalmente arribará tras pagarle a los Tuzo 2.5 millones de dólares.

De esta manera, el goleador de las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado inició la pretemporada con el timonel argentino. En un video institucional se lo ve llevando a adelante los exámenes médicos, por lo que da la sensación que sería uno de los jugadores que tiene todos los números para debutar en el Clausura 2024.

Foto: Captura del video de Chivas

Cabe recordar que Fernando Gago tiene la posibilidad de utilizar en esa posición a José Juan Macías, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos, este último se iría del club. A ellos se le suma el regreso de Santiago Ormeño y Ángel Zaldívar, ambos saldrían de Verde Valle. De esta manera, la Hormiga González tendrá una gran competencia para sobresalir.

Gerardo Arteaga no regresa a la Liga MX

Como se sabía, tanto América como Chivas estaban detrás de Gerardo Arteaga, mexicano que milita en el Genk de Bélgica. Sin embargo, Kery Ruiz informó que no llegará a la Liga MX. “Gerardo Arteaga quiere hacer carrera en Europa, así que se complica cada vez más su llegada. No es imposible, pero es un caso similar al de César Montes. América es opción sólo si no hay ninguna otra opción de seguir en Europa”, expresó el periodista.

Fidel Ambriz se aleja de Chivas

Al igual que en el Apertura 2023, Chivas volvió a la carga de Fidel Ambriz pero esta vez para que sea su refuerzo en el Clausura 2024. Sin embargo, informan que el Guadalajara lo sondeó y que es demasiado caro. “Por lo que puedo saber, el reporte de que Chivas tiene muy adelantado el fichaje de Fidel Ambriz, no es correcto. Chivas sondeó, pero… Digamos que se sale de su presupuesto”, informó Kery Ruiz.