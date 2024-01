Chivas llevó adelante una enorme presentación con Javier Hernández luego de que vuelva al Rebaño Sagrado tras más de 14 años. Por otro lado, dan a conocer importante cláusula que le puso Netflix a Chicharito y su familia que quita del negocio al Guadalajara y al resto de las televisoras.

No hay dudas de que el nuevo refuerzo Rojiblanco es una máquina de generar dinero debido a que crecieron las ventas de boletos y bonos para el Clausura 2024. A su vez, ni bien fue confirmado, se agotó en pocos minutos el jersey especial que se lanzó por su regreso.

Por otra parte, Chicharito Hernández tiene sus propios acuerdos con diferentes marcas y uno de ellos es con Netflix, con quien lleva adelante una serie sobre su vida. Es por esto que la reconocida plataforma de series y películas puso una importante cláusula que saca de competencia a Chivas y al resto de las televisoras.

“Pues te cuento también que resulta que al tener este trato con el Chicharito, Netflix también se hizo de los ‘derechos en exclusiva’ de las entrevistas de los familiares del goleador histórico del Tri, es decir, resulta que ni su papá, mamá, hermana y los cercanos de Javier puede dar opiniones sobre la carrera del ‘14’ del Rebaño. Es decir, ni siquiera los dueños de la señal de Chivas, como Televisa, Telemundo o Claro Sports, pueden tener las palabras de sus familiares y cercanos sobre su recorrido profesional. Esa sí es exclusividad”, informó Francotirador de Diario Récord.

Netflix impone insólita cláusula a Chicharito Hernández.

La misma columna señaló que no han parado con la producción de la serie y se espera que esté lista para este año. El informe destaca que esperan que el atacante anote en varias oportunidades.

Chicharito quiere volver a la selección

Javier Hernández afirmó que quiere volver a vestir el jersey de la Selección Nacional de México. “Chivas está y siempre será mi prioridad, pero obviamente siempre regresar a la Selección es un sueño que tengo muy claro y que me ilusiona y me motiva mucho”, expresó Chicharito Hernández en diálogos con Claro Sports. No hay que olvidarse que el goleador histórico de la Selección Mexicana pidió un contrato de dos años para pelear por un lugar en el Mundial 2026.

Chicharito se enoja nuevamente

Luego del cruce con David Faitelson, Chicharito Hernández volvió a fastidiarse con un periodista cuando le consultaron sobre su paso por Europa. “No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre, no hay calificación. Por eso no estudié para perseguir una pelota, para no calificaciones, créemelo que no, entonces califíquenlo ustedes, perdón que te interrumpa así, pero califíquenlo ustedes”, comentó.