El pasado sábado Chivas llevó adelante un mega fiesta para presentar el regreso de Javier Hernández. Por otro lado, mientras se espera su debut, el mexicano se traza un objetivo personal en sus próximos dos años en el Rebaño Sagrado.

El flamante refuerzo de Chivas ha estado en boca de todos luego de haber tenido fuertes cruces con diferentes periodistas. El primero lo tuvo con David Faitelson al marcar que no hubo ninguna indisciplina en concentración con el Tri, mientras que ayer con Claro Sport se molestó cuando le consultaron sobre cómo evaluaba su paso Europa.

A pesar de esto, Chivas espera su debut en la Liga MX, la cual se espera que sea para finales de marzo luego de que haya superado con éxito la recuperación de su rotura de ligamentos. Sin embargo, el atacante se marca objetivos importantes que van más allá del conjunto Rojiblanco.

“Chivas está y siempre será mi prioridad, pero obviamente siempre regresar a la Selección es un sueño que tengo muy claro y que me ilusiona y me motiva mucho”, expresó Chicharito Hernández en diálogos con Claro Sports. No hay que olvidarse que el goleador histórico de la Selección Mexicana pidió un contrato de dos años para pelear por un lugar en el Mundial 2026.

Chicharito Hernández tuvo cruce con David Faitelson

Chicharito Hernández habló de volver al Tri.

Luego de la presentación en Chivas, Javier Hernández tuvo un tenso cruce con David Faitelson cuando le consultaron sobre el Tri. “La indisciplina en la Selección Mexicana que te costó un veto, porque las cosas hay que decirlas como son”, expresó Faitelson tras marcarle que estaba más concentrado en los streams y que le habían cambiado su forma de pensar.

“Bueno, indisciplina al reglamento, nunca se tuvo, eh. Vamos a empezar por ahí si quieres sacar ese esqueleto en el mueble, no hubo indisciplina en el reglamento, nada más para empezar, eh”, comenzó el delantero.

Y agregó: “Que es la maravilla de la vida, esta analogía es en lo emocional, no en lo físico. Siempre es más fácil cuando te ves en el espejo y ver lo que te gusta. ‘Mira estos ojos bonitos, mira mi peinado, mira mi porte; mira el cuerpo que tengo. Pero ver lo que no te gusta y aceptarlo, eso es lo que pasa. Y muchos tienen razón, no soy el mejor, esa es la realidad, pero eso no quita lo demás”.