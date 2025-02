Chivas logró una importante victoria frente a Pachuca por 2-1 en la jornada ocho del Clausura 2025 de la Liga MX. Tras el partido Óscar García dejó un mensaje a la afición de Chivas al marcar, implícitamente, que deberán tener más paciencia porque hoy su proyecto rojiblanco se encuentra en construcción.

El Rebaño Sagrado tuvo que batallar para quedarse nuevamente con los tres puntos y así comenzar a afianzarse en la tabla de posiciones. A su vez, fue importante por lo que se vivió en en el Estadio Nemesio Diez donde se perdió por 2-1 tras anularle el gol a Alan Pulido.

Ayer frente a Pachuca, Chivas comenzó abajo en el marcador y lo terminó dando vuelta antes de que acabe el primer tiempo. A pesar de la victoria, Óscar García dejó un implícito mensaje a los chivahermanos debido a que señaló que aún el proyecto se encuentra en construcción.

“Estamos en un proceso de construcción. Hay días mejores, hay días peores. Tengo media plantilla que es Sub23, los jugadores necesitan tiempo adaptarse al nuevo entrenador, yo me tengo que adaptar a la Liga, me tengo que adaptar a los jugadores. Es un periodo de adaptación de construcción que lógicamente pues todos queremos o quisiéramos haber ganado todos los partidos pero al día de hoy no ha sido posible”, explicó.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la victoria frente a Pachuca, Chivas volverá a ver acción el próximo miércoles a las 21:05 del Centro de México en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez. El duelo se podrá seguir bajo la transmisión de ESPN.