En el Estadio Akron Chivas sacó el pecho de cara a unas próximas cuatro semanas en las que tendrá la presión a flor de piel. Contra Pachuca no solo se ganó, sino que además se sufrió y lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue el eufórico festejo de Óscar García Junyent junto a su cuerpo técnico y jugadores.

Hay momentos en que un equipo no necesita jugar bien para levantarse, sino que necesita sumar de a tres y nada más. Especialmente cuando viene de sufrir un robo como ante Toluca, donde no le cobraron un claro gol a Alan Pulido y la Comisión de Arbitraje no se hace responsable de lo sucedido con el VAR.

Por este motivo frente a Pachuca era meramente importante ganar para evitar caer en la tabla de posiciones. A pesar de comenzar abajo en el marcador por el gol de Arturo González, Alan Pulido anotó con polémica el empate parcial y Luis Romo le dio la ventaja al Rebaño Sagrado con el 2-1 en el segundo tiempo.

Chivas superó a Pachuca por 2-1. (Foto: IMAGO7)

A falta de 10 minutos para el final Miguel Tapias fue expulsado y todo el Guadalajara tuvo que sufrir los embates de los Tuzos. Fueron 18 minutos donde el banquillo rojiblanco, con Óscar García como principal referente, no paró de protestar y gesticular para que no cayera el empate.

Finalmente, al minuto 98 todo cuerpo técnico y jugadores gritaron de felicidad luego del silbatazo final. Isaac Brizuela remató el balón que tenía en sus manos, mientras que el técnico español aventó al aire una botella y se dio un fuerte abrazo con sus ayudantes.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la victoria frente a Pachuca, Chivas volverá a ver acción el próximo miércoles a las 21:05 del Centro de México en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez. El duelo se podrá seguir bajo la transmisión de ESPN.