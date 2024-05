Está muy claro que Ricardo Peláez sabe que quedó a deber en las Chivas de Guadalajara como director deportivo, por ello en cada oportunidad aprovecha para expresar sus sensaciones con un exagerado apoyo al equipo rojiblanco o en otros casos con críticas muy puntuales.

De cara a la Liguilla del Torneo Clausura 2024, el exdirectivo del Rebaño Sagrado le dio muy buenas calificaciones al trabajo del entrenador Fernando Gago, así como a los jugadores, sin olvidarse de Roberto Alvarado, el mejor jugador rojiblanco por el momento, pero que en su momento fue una de las pocas contrataciones exitosas de Peláez Linares.

Después del partido contra Toluca en la Ida de los Cuartos de Final donde Chivas se impuso por la mínima diferencia en el Estadio Akron, el director deportivo Fernando Hierro fue captado con airados reclamos a los silbantes comandados por Óscar Mejía, quien tuvo un trabajo disparejo en sus marcaciones, lo que alteró al español.

Ricardo Peláez se indigna por los reclamos de Hierro sobre los árbitros

En la emisión de Futbol Picante la noche del miércoles, Peláez, lejos de hablar acerca del hecho que le traerá graves consecuencias a Hierro por el resto de la campaña, además de una fuerte multa, se mostró indignado al asegurar que a él nunca lo habrían dejado bajar al vestidor de los silbantes.

“A otro no los reciben, a él sí porque es Fernando hierro. Los árbitro no te reciben. Los reclamos fueron por el gol que es el que se define en el VAR. Se va a llevar una muy buena multa porque de todo te cobran, pero no te reciben (los árbitros) te cierran la puerta en la cara, pero a él no porque es Fernando Hierro a él sí lo reciben. A los demás no porque te sale el comisionado y se hace un desmadre”, fue parte de lo que comentó Peláez.

Una vez que concluyó el duelo en el Gigante de Zapopan, Hierro trató de hablar con el nazareno Mejía y aunque por algunos segundos lo logró, de repente apareció un personaje en el video que podría ser el comisionado, para alejar al ibérico de la zona, lo que enardeció todavía más a Fernando Hierro.