Javier Aguirre debutó con el pie derecho en la Selección Mexicana el sábado anterior al derrotar a Nueva Zelanda 3-0 con base en un futbol efectivo que le dio confianza para mantenerse por la misma línea, en el duelo de este martes contra Canadá en lo que será su segundo encuentro en su tercera etapa con el Tri con tres jugadores de las Chivas de Guadalajara.

Al finalizar el encuentro el Vasco Aguirre tocó varios puntos donde dejó en claro que por el momento lo más importante es ganarse la confianza de la afición que no se hizo presente como se pensaba en California, por tal motivo desea convencerlos de que este nuevo proyecto les dará alegrías como no ha sucedido en el pasado reciente.

“Me gustó la actitud, que no ‘desmayamos’. Sin hacer un gran partido, el equipo siguió corriendo, metiendo con una gran actitud porque así estábamos entrenamos. No me gustó que demasiado juego hacía atrás, demasiado pausado, mucho juego con el portero. Podemos ser agresivo y en el ultimo tercio ser egoísta, no es posible que frente al portero… si metes tres hay que meter seis… no te conformes”, fue parte de lo que explicó el Vasco en conferencia.

Niega Javier Aguirre puertas cerradas para los indisciplinados

Pero el estratega del Tricolor también tocó un tema sensible para algunos futbolistas mexicanos, sobretodo un exjugador de Guadalajara como lo es Alexis Vega, quien en el 2023 cometió un acto de indisciplina que terminó con la paciencia del entrenador Velko Paunovic y del mismo dueño Amaury Vergara, quien para su mala fortuna no encontró la manera de echarlo del equipo rojiblanco.

Aguirre empezó con el pie derecho en el Tri. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Y es que al hablar de jugadores que no son llamados al combinado nacional por ser catalogados como indisciplinados, Aguirre no quiso caer en polémicas y negó tener conocimiento de este tipo de situaciones a partir de su tercer regreso al Tri.

“El 1 de agosto fue mi primer día en la Selección y hasta hoy es la primera vez que oigo lo de indisciplina y nadie me ha referido nada y nadie tiene cerradas las puertas. Conmigo ha habido cero indisciplina, por lo tanto, yo estaba acabando mi chamba en España, no sé de lo que me hablas, todos parten de cero, no heredo nada ni bueno ni malo, empiezan de cero, por lo tanto no cuentan”, fue parte de lo que indicó el Vasco.