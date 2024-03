Fernando Ortiz sabía que tarde o temprano llegaría la primera derrota del Monterrey en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Y así pasó. Los Rayados perdieron el invicto a manos del Guadalajara, que se impuso por 2-0 en el Estadio BBVA, gracias a un autogol de Héctor Moreno y un tanto de Ricardo Marín en el ocaso del encuentro.

La derrota dejó a La Pandilla sin el liderato general y sembró algunas dudas de cara al juego ante el Inter de Miami de Lionel Messi por la Concachampions, sin embargo, para El Tano, este descalabro no es sino una buena lección en el momento adecuado para no perder el rumbo.

¿Cuál fue la inesperada reacción de Tano Ortiz?

“Voy a decir algo que no esperan, pero la derrota nos vino bien. A veces una buena cachetada implica buenas cosas dentro de este deporte. Nunca hice hincapié en el invicto, es una derrota importante por lo que viene, no va a ser fácil el equipo que viene por delante, a lo que rodea, al entorno que sucedía, es una derrota que nos duele, pero es una buena cachetada”, dijo Ortiz en la conferencia de prensa posterior a la caída ante el Rebaño Sagrado.

Ortiz no quiso poner de excusa las dos expulsiones que sufrió su equipo y que los dejó en inferioridad numérica, pues sabe que al final, Guadalajara se llevó el triunfo y no debe minimizarse ese resultado.

“Una derrota que duele”

“Ellos metieron dos goles, nosotros no metimos, es la causa principal de la derrota de hoy. Creo que era un buen momento para que nos pasara lo que pasó, es mi labor, decirles a los jugadores que hicieron un buen primer tiempo, ante un rival que también juega, cuando armamos el orden táctico, los jugadores sacaron la cara tras la expulsión, en la segunda, ya es difícil intentar empatarlo, pero lo intentamos, es una derrota que duele, pero bien merecida”, abundó.

Ahora, Ortiz solo buscará aprender de la derrota sufrida ante el Rebaño Sagrado y preparar su cotejo ante el Miami de Messi, por la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, torneo del que Guadalajara ya está eliminado.

“Siempre hay algo que corregir, no importa el resultado, hasta la expulsión de Gera (Arteaga), me había gustado, sin la expulsión hubiera sido otro partido. Esto es futbol, cada partido se ha ganado y se ha empatado, lo dije recién, a nadie le gusta perder, ya mañana pensaremos en Inter de Miami, nosotros saldremos de la misma manera, esté o no el jugadorazo (Messi), lo veremos, saldremos a ganar”, sentenció.