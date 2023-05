Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, ya analiza y planifica su especial próxima presentación: el Clásico Nacional de Ida frente al América en la Semifinal del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y reconoció que el revés de la ronda regular le dejó una gran lección para mejorar.

El entrenador del Rebaño Sagrado, en una entrevista exclusiva con TUDN desde Verde Valle, refirió que “nos sirvió mucho esa lección de humildad que nos dio América, creo que desde ese momento tuvimos una mejora tremenda utilizando esas lecciones, porque supimos que no estábamos a la altura de poder competirles en Liguilla“.

Paunovic añadió a TUDN que “la muestra es que en el torneo regular alcanzamos a tener los mismos puntos y en eso nos basamos precisamente y únicamente por el aprendizaje del Akron. Queremos aplicar todo esto en los próximos dos partidos, eliminatorias para confirmar que hemos mejorado“.

Sin subestimar ni especular

El entrenador serbio, durante su plática con el periodista Erick López desde las instalaciones de Verde Valle, resaltó que “el equipo más peligroso es el que se subestima, nosotros no subestimamos a América, vamos a enfocarnos a hacer lo que hacemos muy bien, no vamos a entrar en especulaciones, ya no vale“.

El timonel rojiblanco añadió que “en la Liguilla tienes que demostrar, validarte y mostrar que eres capaz de superarte; la superación es la clave. Superar cansancios, intensidad emocional con la que se vive este campeonato y esta Liguilla, superar a un gran rival“.

Paunovic mantendrá su ideología

El estratega del Guadalajara afirmó que “no vamos a cambiar en nuestro planteamiento, filosofía de trabajar. Es motivación adicional otro Clásico que está por delante y sabemos que lo más importante es entrar a la Final y requiere ganar uno de los dos partidos que nos toca contra América y no será fácil, vamos a estar muy enfocados en las cosas que hacemos y preparar a nuestros jugadores para estar en las máximas condiciones“.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales.