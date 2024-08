Chivas acaba de volver de Estados Unidos luego de que haya finalizado su participación en la Leagues Cup. Mientras el Guadalajara se prepara para volver a tener acción en la Liga MX, Mhoni Vidente sentencia al equipo de Fernando Gago de cara a lo que queda en el 2024.

El Rebaño Sagrado viene de pasar vergüenza luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos. El fracaso es doble debido a que se volvió a quedar fuera en la fase de grupo al igual que en el 2023.

Por otro lado, Chivas regresó a México y con la mirada sobre Fernando Gago luego de las declaraciones que hizo en conferencia de prensa. Debido a esto se reporta que la directiva comenzó a perder la fe en el entrenador argentino.

Fernando Gago es visto de la peor manera en Chcivas.

A su vez, Mhoni Vidente sentenció lo que queda de 2024 para el Rebaño Sagrado debido a que no nombró al Rebaño Sagrado como uno de los grandes protagonistas en la Liga MX. De esta manera, entrenador argentino sufrirá porque al Guadalajara no solo no lo acompaña el plantel que tiene y los resultados, sino que tampoco los astros.

Sin embargo, en el campo de juego se termina definiendo la historia para cualquiera de los equipos, por lo que Chivas tiene la posibilidad de mostrar para que está en el Apertura 2024.

¿Alan Mozo se puede ir de Chivas?

Uno de los jugadores destacados de Chivas en el Clausura 2024 es sin duda Alan Mozo. Sin embargo, destapan que el lateral derecho podría irse del equipo gratis si la directiva y el jugador no llegan a un acuerdo para antes de enero de 2025.