Chivas piensa en Tijuana luego de haber igualado sin goles ante Toluca por la jornada uno del Apertura 2024 de la Liga MX. En medio de esto reportan la incomodidad que tiene Fernando Gago con Chicharito en el Rebaño Sagrado ya que afirman que sabe que con él no va a poder levantar el porcentaje de gol.

A lo largo del último año y medio el Guadalajara tuvo serios problemas para levantar su nivel al momento de atacar. Roberto Alvarado y Víctor Guzmán han dominado la tabla de goleo del Rebaño Sagrado en la última temporada, mientras que los nueve poco y nada han hecho para marcar la diferencia.

Por otro lado, el juego contra Toluca vuelve a demostrar la falta de eficacia que hay en el equipo ya que Chicharito Hernández falló la única que tuvo debajo de la portería. A su vez, reportan que Fernando Gago se muestra incómodo con el contexto que vive su equipo ya que entiende que con el ídolo rojiblanco no podrá solucionar esta situación.

Fernando Gago no está conforme con Chicharito Hernández. (Foto: Imago7)

“Gago, me dice mi Judas, sabe que será altamente difícil sacar este equipo adelante, porque no tiene gol, NOOO TIENE GOL, y si si creen que la esperanza de tenerlo es Javier, pues estamos jodidos”, expresó Miguel Arizpe en su columna de Medio Tiempo.

De esta manera, el Guadalajara no solo volvería a fallar en el mercado de pases, ya que no llegaron grandes fichajes, sino que además no le alcanza con los jugadores que tiene. A esto se le suma que desde la consideración del argentino la Hormiga González no podría solucionar el problema que hoy vive el Rebaño Sagrado.

¿Chicharito provocó crisis en Chivas?

Como decíamos el sábado pasado Chivas empató ante Toluca y Chicharito fue abucheado por la afición rojiblanca. Debido a esto, el Francotirador de Diario Récord dio a conocer que esto golpeó en el interior del Guadalajara porque entienden que le faltan refuerzos de calidad para afrontar la Leagues Cup y el Apertura 2024.