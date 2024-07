El equipo de Fernando Gago volverá a ver acción en el próximo sábado cuando debute en la Leagues Cup 2024. En medio de todo esto el entrenador argentino recibió grandes noticias de parte de Gilberto Sepúlveda debido a que se fotografió entrenando junto a Pável Pérez.

Desde que comenzó el Apertura 2024 de la Liga MX el entrenador argentino no pudo utilizar a su extremo predilecto. La Chata no formó parte de ninguno de las convocatorias ya que se encontraba lesionado. A pesar de esto, la semana pasada Rebaño Pasión informó que ya estaba disponible que no iba a ver acción ante Mazatlán.

Por otro lado, el próximo sábado Chivas volverá a tener acción, pero esta vez cuando debute ante San José Earthquakes por la Leagues Cup 2024. Previo al juego del fin de semana Fernando Gago recibió grandes noticias de parte de unos de sus jugadores en las redes sociales.

Se trata de Gilberto Sepúelvada quien publicó una fotografía en una historia de Instagram en la que se ve a Pável Pérez entrenando con ellos. Queda saber si ya está disponible para ver acción contra el equipo de la Major Leagues Soccer.

¿Cuándo juega Chivas en la Leagues Cup 2024?

Chivas debuta en la Leagues Cup el próximo sábado 27 de julio ante San Jose Earthquakes en California a las 20:00 el Centro de México. El segundo juego será contra Los Angeles Galaxy el domingo cuatro de agosto a las 20:30.