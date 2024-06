Este martes 4 de junio se dio a conocer el nuevo Comité Técnico que tendrán las Chivas de Guadalajara de cara al siguiente Torneo Apertura 2024, pero la noticia que más llama la atención es que el dueño Amaury Vergara no se ha pronunciado al respecto ni con la salida de Fernando Hierro, ni con los nuevos responsables del proyecto deportivo.

A través de un comunicado se dieron a conocer de manera oficial los reemplazos del dirigente español para el futuro del Rebañó Sagrado, aunque esto ya era de dominio público desde la semana anterior, ya que Juan Carlos Martínez y Fran Pérez llegaron con Fernando Hierro en el 2022.

“Anunciamos la creación del Comité Técnico Deportivo, con el cual se le dará continuidad al proyecto integral establecido desde hace un año y medio, ya que mantendrá la base operativa, la metodología y los pilares con los que se ha trabajado durante este periodo. Los integrantes del Comité Técnico Deportivo serán Juan Carlos Martínez Castrejo, quien fungirá como Director del comité, Fran Pérez Lázaro como Director de Futbol Profesional y Sergio Pérez Alonso como Reclutador de Talento”, fue parte de lo que Chivas subió a su portal oficial.

Amaury Vergara se va de gira por Europa

Mientras se dan estos cambios en la estructura deportiva de Guadalajara, Amaury Vergara no estará en México en los siguientes días y no lo hará por algunas semanas, ya que no tiene la intención de hacer más cambios drásticos a nivel directivo, pese a la salida de la piedra angular del proyecto.

Amaury Vergara no estará en México. Foto: Imago7/ Fabian Meza

“Básicamente, al interior de las Chivas no quieren dar un paso hacia atrás respecto a lo que medianamente habían logrado con el español, un proyecto serio que en poco tiempo dio ciertos resultados (Final del Clausura 2023), y mucho menos voltear a ver al mismo mercado de directivos tricolores que han desfilado sin pena ni gloria por muchos equipos”.

“Es más, tan alejada está la directiva rojiblanca de tomar una decisión al respecto, que hasta les puedo comentar que Vergara estará realizando un viaje a Europa que podría durar varias semanas. Mientras, el plan en el Guadalajara es seguir la misma línea de Hierro, quien dejó en el club a mucha de su gente, la cual continuará con los trabajos mientras se da a conocer al nuevo líder deportivo rojiblanco”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.