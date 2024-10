Una nueva polémica se suscitó en las Chivas de Guadalajara cuando se filtraron supuestas imágenes de Alan Mozo en medio de una fiesta donde estuvo hasta altas horas de la noche, sin embargo no se ha podido corroborar la fecha de las postales, ni tampoco si se dieron una vez que cayeron contra Puebla el viernes anterior.

En medio del malestar por el doloroso descalabro frente a La Franja, uno de los peores equipos de la campaña, se filtraron algunos videos donde se puede apreciar al zaguero del Rebaño Sagrado en una convivencia de muy buen humor y consumiendo lo que al parecer era alcohol, pero no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la directiva.

La reacción de la afición de Chivas a la fiesta de Mozo

Desde Chivas nadie ha salido a aclarar la situación ni mucho menos a desmentirla, por lo que muchos seguidores, lejos de recriminarle a Mozo su postura tras la derrota frente a los camoteros, la mayoría coinciden en que no hay nada que perseguir porque siempre se ha mostrado profesional y entregado al equipo tapatío.

Mozo tampoco se ha manifestado al respecto de su supuesta fiesta. Foto: Imago7

“Caso contrario para mi Alan Mozo quien recibió una serie de críticas por andar bebiendo tequila como si fuera jalisciense. Y es que claro, aunque lo hizo en su tiempo libre, las malas lenguas dicen que fue después de la derrota ante Puebla, aunque, por supuesto, eso nadie lo ha podido confirmar”.

“Y sinceramente, en esta cuenta no estamos para juzgar a nuestro querido Mozo, ya atrás quedaron esas prácticas donde queríamos que el futbolista estuviera encerrado sin tener una vida “normal”. De hecho, tengo que confesar que celebré encontrarme en redes sociales mensajes de apoyo para el exjugador de Pumas, pues aseguran que él no le debe nada a Chivas… Ahora sí que no a todos se les juzga con la misma vara”, fue parte de lo que publicó el Francotirador del diario Récord.