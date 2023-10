Las Chivas de Guadalajara han logrado levantar cabeza en este Apertura 2023, certamen que comenzó muy bien pero que enseguida preocupó y mucho a la afición rojiblanca. El Rebaño cayó en una serie de malos resultados que parecían costarle la salida de su entrenador, Veljko Paunovic, pero el equipo reaccionó en el momento justo. Ahora, tras dos victorias consecutivas, frente a Atlas y Puebla, será el turno de enfrentar a un rival muy difícil y con el que se tiene un antecedente especial: Tigres UANL, verdugo de Chivas en la última final del Clausura 2023, visitará el Estadio Jalisco.

Sí: el Rebaño, esta vez, no hará las veces de local en el Estadio Akron, debido al concierto que brindará el artista canadiense The Weekend. Por tal motivo, la localía rojiblanca se trasladará a un sitio muy conocido por la institución, ya que allí, en el Estadio Jalisco, hizo las veces de local durante varios años. Además, Chivas es accionista de dicho inmueble, por lo que no sólo la cercanía fue clave para tomar esa decisión, sino también las facilidades. En su regreso al sitio donde ejerció como local durante cinco décadas, el Rebaño buscará tomarse revancha de Tigres.

La última localía de Chivas en Jalisco fue ante Tigres, con victoria 1-0

Curiosidades del destino, la última localía oficial de Chivas en Estadio Jalisco, también fue ante los Felinos. Dicho duelo, se dio en octubre de 2011 y contó con una victoria rojiblanca, por 1-0. ¿Se repetirá la historia en favor del Rebaño? En aquella vez, lo que sucedió fue que el Akron fue utilizado como sede principal para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, razón por la que el cuadro rojiblanco quedó obligado a mudarse de manera temporal.

El duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2011 terminó en favor de Chivas, por 1-0, gracias a un gol marcado por Alberto Venado Medina, con un potente remate cruzado que venció al portero Enrique Palos. El Rebaño llegó a ese duelo como líder del certamen, mientras que los Felinos sufrieron la rápida expulsión de Manuel Viniegra, a los 25 minutos de juego, la cual le permitió a los dirigidos por Fernando Quirarte afrontar el encuentro con mayor comodidad.

Los momentos dorados de Chivas en el Estadio Jalisco

Al ser un estadio que cobijó al Rebaño durante muchos años, hay varios momentos destacados de la historia rojiblanca en dicho sitio. Por ejemplo, el título en la temporada 1986/87, tras vencer en la Final a Cruz Azul y así obtener el noveno campeonato de su historia, con la conducción técnica de Alberto Guerra. Años más tarde, en 1996, también se dio en el Jalisco una histórica goleada ante América en el Clásico Nacional, por 5-0. Ramón Ramírez, Sergio Pacheco, Paulo César Chávez y Gabriel García (x2) fueron los anotadores. En dicho estadio también tuvo lugar otra goleada, por 4-0 a Boca Juniors en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2005, con una actuación sobresaliente de Adolfo Bautista, autor de uno de los goles. Los restantes estuvieron a cargo de Jonny García, Omar Bravo y Patricio Araujo.