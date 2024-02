Las Chivas de Guadalajara disfrutan unos días de mayor tranquilidad, luego de lo que fueron las dos victorias consecutivas en el Clausura 2024. Primero ante Toluca en el Estadio Akron y luego frente a San Luis, en condición de visitante, el Rebaño logró dos triunfos importantes para escalar en la tabla de posiciones. Sin embargo, no hay tiempo para relajarse: este miércoles será el turno de enfrentar al FC Forge por la primera ronda eliminatoria de la Concachampions.

La plantilla rojiblanca modificó su itinerario a último momento, ya que tenía previsto regresar este lunes a la Perla Tapatía. Sin embargo, Chivas se entrenará hoy por la mañana para viajar horas más tarde rumbo a Canadá, por lo que se llegará al país vecino un día antes y habrá tiempo para conocer el Tim Hortons Field. Asimismo, el Rebaño tendrá que adaptarse a algo poco habitual como lo será el frío del destino a visitar.

La máxima del miércoles en Hamilton, Canadá, apunta a ser de aproximadamente seis grados. Sin embargo, a la hora del encuentro entre Forge FC y Chivas, se espera un frío extremo con una temperatura de -2°C. Sin duda alguna, un atenuante más que se deberá tener en cuenta a la hora de salir al campo de juego. Los movimientos precompetitivos serán importantes para que ningún jugador resulte lesionado ante un clima al que están poco habituados.

Fernando Gago no planea demasiadas rotaciones para visitar al Forge FC

Al estar el calendario tan ajustado, muchos se esperaban que Fernando Gago realizara varias modificaciones para el duelo de Concachampions. Sin embargo, el argentino no parece tener eso en sus planes y apunta a poner en cancha a los que mejor estén: “Del tema de administrar, no lo pienso. Va a estar el futbolista que esté en disposición de jugar y al que vea que pueda jugar ese partido. Necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles, siempre es lindo ganar. No pienso que si ganando el de hoy, nos viene bien. Esto es partido a partido, sabemos a dónde queremos llegar, de la forma en que queremos llegar y ese es nuestro objetivo”, dijo el estratega rojiblanco al ser consultado sobre las cargas de sus futbolistas.

Forge FC vs. Chivas: Día y hora para el encuentro de Concachampions

A priori, Forge se presenta como un rival accesible para el Rebaño (Imago)

El Rebaño visitará la ciudad de Hamilton, Ontario, para disputar este miércoles 7 de febrero el partido de ida correspondiente a la Primera Ronda de la Concachampions 2024. Dicho encuentro dará inicio a las 19:00 horas del centro de México.

¿Cuándo se juega la revancha del Chivas vs. Forge?

Chivas buscará llevarse un buen resultado de Canadá, para luego sentenciar la eliminatoria ante su público en el Estadio Akron. La revancha se llevará a cabo el próximo martes 13 de febrero desde las 21:00hs de México. En el medio de esos encuentros, el Rebaño se medirá ante los Bravos de Juárez y una vez completada la serie visitará a Mazatlán.