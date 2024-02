Durante el último semestre del año pasado, Yael Padilla apareció como una de las grandes sorpresas del entrenador serbio, Veljko Paunovic. El juvenil delantero apareció en el primer equipo luego de saltearse los pasos por Chivas Sub-23 y por el Tapatío. Incluso, en sus primeros partidos logró convertir, por lo que ilusionó de gran manera a la afición rojiblanca.

No obstante, como suele ocurrir muchas veces, el juvenil fue perdiendo protagonismo conforme avanzó el semestre. El rol de Padilla quedó reducido al de intentar cambiar las cosas saliendo desde el banquillo, algo que tampoco lo favoreció. Sin embargo, durante las primeras jornadas del ciclo de Fernando Gago, el atacante parecía haber perdido aún más terreno.

El regreso de José Juan Macías, el fichaje de Cade Cowell y los ascensos de jugadores como Armando González y Gael García hicieron que Yael Padilla no tuviera minutos recién hasta el encuentro de la Jornada 4, ante Toluca, donde Chivas logró su primera victoria en el semestre. En la visita a San Luis, el canterano volvió a ingresar desde el banquillo y se lo notó más enchufado.

Yael Padilla casi marca un golazo en la victoria de Chivas ante San Luis

A los 76 minutos, luego de que Víctor Guzmán estirara la ventaja desde el punto penal, Gago llamó a Cade Cowell y a Yael Padilla. La intención del entrenador fue aprovechar los espacios al contraataque que dejaría el rival con dos jugadores rápidos. El mexicoamericano tuvo algunos intentos en los que no resolvió bien, pero el juvenil sí que se mostró algo más acertado.

Cuando se cumplía el tiempo reglamentario, Padilla envió hacia adelante un balón dividido y mostró una gran potencia para ganarle en la carrera a su marcador. Luego, tuvo la frialdad necesaria para eludir al portero cuando este le salió, pero en esa gambeta el balón se le fue algo lejos. Julio Domínguez le ganó la posición y el atacante se barrió al suelo intentando convertir, pero luego se quedó en el suelo reclamando un penal que no existió.

¿Se vienen más rotaciones en Chivas?

Luego de lo que fue el duelo entre semana ante Toluca y el de este domingo frente a San Luis, las Chivas no detendrán su actividad. Este miércoles, el Rebaño se enfrentará al Forge FC en el encuentro de Ida correspondiente a la Concachampions. Por tal motivo, resta esperar si Fernando Gago hará rotaciones en su once inicial con el objetivo de dosificar cargas y no arriesgar a sus futbolistas.

Yael Padilla levanta la mano para tener más oportunidades en Chivas (Imago7)

Hasta el momento, Yael Padilla registra tres goles en 22 partidos jugados con Chivas, pero en este Clausura 2024 apenas suma 35 minutos disputados con sus dos ingresos. Es decir, que el atacante parece estar fresco de piernas para volver a tener actividad en el encuentro ante el conjunto canadiense.