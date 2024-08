Son horas difíciles para los aficionados de las Chivas de Guadalajara, luego de la reciente eliminación en la Leagues Cup 2024. El Rebaño llegó a suelo estadounidense con el objetivo de poder llegar lejos en el certamen internacional, pero empató sus dos compromisos y luego cayó en ambos por penales.

Fernando Gago y compañía se despiden, curiosamente, sin haber caído en tiempo reglamentario e incluso con una mejor diferencia de gol que San José Earthquakes. Sin embargo, el reglamento estipulaba de antemano que en caso de empate en puntos, clasificaría quien hubiera ganado el duelo entre ambos equipos.

La tristeza es aún más grande si se tiene en cuenta que en ambos encuentros, Chivas hizo mucho esfuerzo para llevarse algo más, por lo que a continuación repasamos algunos de los motivos que causaron la eliminación rojiblanca.

Falta de efectividad

En ambos encuentros quedó a la vista que ocasiones de gol no le faltaron al Rebaño Sagrado. Ante San José y Los Angeles Galaxy, Chivas tuvo chances claras para conseguir los goles que le faltaron. De hecho, hasta el momento es el 4° equipo que más remates tuvo en toda la Leagues Cup y ha sido el tercero con con más posesión de balón.

Fallos en los penales

En ambos encuentros, el conjunto tapatío logró forzar los penales en el tiempo añadido. Sin embargo, allí es otra la historia, pesan los nervios y se pagan caros los errores. Alvarado y Cowell fallaron ante San José; Govea y Sepúlveda lo hicieron ante LA Galaxy; esto, sumado a un Tala Rangel que también pudo hacer algo más, pues sólo se quedó con un penal en las dos eliminatorias.

Los penales fueron un dolor de cabeza para el Rebaño Sagrado (Imago7)

Problemas defensivos

Tampoco puede pasarse por alto que hubo una merma en el rendimiento defensivo rojiblanco. Mientras en Liga MX las vallas invictas del Tala se han vuelto frecuentes, en la Leagues Cup el Rebaño recibió tres goles en dos partidos, sin poder dar el respaldo necesario para sumar al menos un punto más. Los atacantes de la MLS trajeron más complicaciones que los del certamen doméstico.

Mala fortuna

Aunque suene como una excusa, la suerte y el azar también hacen su parte en esto del futbol. Si no basta con ver el penal de Alan Mozo, donde el Rebaño sí tuvo buena fortuna, pero a lo largo de los dos encuentros también se vio al equipo intentarlo de varias maneras; unas veces los postes, otras los porteros y también alguna que otra mala resolución, pero con algo más de suerte Chivas pudo clasificar sin inconvenientes. Y eso no quiere decir que no se hayan hecho algunas cosas mal.