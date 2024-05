El símbolo rojiblanco saltó al campo de juego desde el banquillo, pero no tuvo demasiada suerte en su ingreso.

Las Chivas de Guadalajara no pudieron repetir su gran gesta del año pasado, cuando eliminaron al América en las semifinales de la Liga MX y en el Estadio Azteca. Esta vez, el Rebaño se despidió tras perder por 1-0 cuando estaba obligado a ganar para acceder a la gran final del Clausura 2024.

Con el partido igualado y cierto dominio rojiblanco, varios aficionados se habrán ilusionado con el guión ideal: el de Chicharito Hernández ingresando al Clásico Nacional para ser el héroe y marcar el gol de la clasificación rojiblanca. Sin embargo, el icónico delantero no pudo aportar lo que se esperaba de él.

Fernando Gago decidió confiar en Ricardo Marín para la semifinal de vuelta, luego de que el ‘4K’ errara ocasiones claras de peligro. Aunque muchos postularon a Chicharito, el entrenador argentino decidió no escogerlo como si había hecho días atrás, en la Ida frente a Toluca.

Un ingreso desafortunado: Apenas entró Chicharito llegó el gol del América

Tras una primera mitad sin goles, Gago apostó en el entretiempo por el ingreso de Cade Cowell en lugar de Pavel Pérez. Algunos minutos más tarde, todavía con mayor prisa, el estratega llamó a Chicharito Hernández para que este tuviera minutos, reemplazando a Víctor Guzmán y manteniendo a Marín.

Aunque el ingreso de CH14 era para tener mayor peso ofensivo, todo se derrumbó a segundos de realizarse la modificación. América se impuso en una pelota parada que terminó con Israel Reyes marcando el gol que marcó la victoria para las Águilas.

Chicharito quedó expuesto: ni saltó para incomodar a Reyes

Chicharito no pudo ayudar a Chivas (Imago7)

En redes sociales hubo muchos aficionados que cuestionaron a Chicharito Hernández, un personaje que siempre genera repercusión y más aún tras su regreso al Rebaño. Sin embargo, más allá de las credenciales del atacante, no puede negarse que este salió en la foto del gol, pues no saltó para intentar defender el balón que terminó siendo conectado por Reyes. El balón no parecía caer exactamente en su zona, pero el defensor americanista pudo elevarse sin demasidas complicaciones en el área.