En Verde Valle todo Chivas ultima detalles de cara a los amistosos de pretemporada que tendrá bajo la dirección técnica de Fernando Gago. A su vez, se espera que se terminen de definir el futuro de varios jugadores del plantel, como así también la llegada de refuerzos tras una gran cantidad jugadores que salieron en las primeras semanas.

Por otra parte, este martes tres de enero se consumó la traición contra el Guadalajara debido a que Chicote Calderón firmó su contrato con América, por lo que repasamos cómo será su nuevo vínculo. A su vez, se dieron a conocer los detalles de la salida de Luis Puente, mientras que Alexis Vega rompió el silencio para responder a sus críticos.

Chicote calderón nuevo jugador de América

Finalmente, Cristian Calderón firmó su contrato con América luego de que haya rechazado el ofrecimiento de Chivas. El exjugador del Rebaño Sagrado pasó los exámenes médicos y físicos, por lo que se unirá al conjunto de Azulcrema de cara al Clausura 2024 de la Liga MX.

El defensa que llega libre al Nido de Coapa vestirá el jersey de los emplumados durante los próximos dos años y ganará 700 mil dólares, según lo informado por el Universal. A su vez, tendrá una cláusula de renovación por un año más.

Alexis Vega rompió el silencio

Alexis Vega rompió el silencio. (Foto: Imago7)

Como se sabe, en estos momentos las negociaciones entre Alexis Vega y Cruz Azul están casi caídas y todo indica que de momento se queda en Chivas. Ante esto Tito Villa criticó al futbolista y afirmó que por sus antecedentes no debería vestir el jersey Celeste, por lo que el futbolista lo cruzó.

“Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. ¡Abrazo!”, tuiteó.

El motivo por el que se fue Luis Puente

En la noche de ayer se dio a conocer que Chivas cerró la venta de Luis Puente a Pachuca, en una operación independiente a la compra de José Castillo y Fidel Ambriz. A su vez, dieron a conocer la razón por la que el atacante cuidado por Veljko Paunovic se fue en esta ventana de pases.

Según lo informado por Jesús Hernández en su canal de YouTube, al futbolista le quedaban seis meses de contrato por lo que pidió irse en este mercado. La razón de su postura se debe a que no tuvo ni va a tener la oportunidad de pelear por un lugar en el primer equipo. Cabe destacar que el Rebaño Sagrado se queda con la mitad de su carta.