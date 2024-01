El próximo 13 de enero, las Chivas de Guadalajara harán su estreno en el Clausura 2024, enfrentando al Santos Laguna en el Estadio Akron. Dicho partido marcará el comienzo de la etapa comandada por Fernando Gago, entrenador argentino que llegó semanas atrás en reemplazo del serbio Veljko Paunovic, quien dejó su cargo tras un año. La afición espera expectante el inicio de un nuevo certamen.

Luego de un semestre que resultó decepcionante por la temprana eliminación en los cuartos de final ante Pumas, el Rebaño sabe que debe mejorar su imagen y volver a ser protagonista de la Liga MX, como en el primer semestre del año pasado, cuando llegó hasta la gran final. Sin embargo, por el momento la afición mira con cierta preocupación lo que ocurre en el mercado de fichajes, donde apenas hay un refuerzo confirmado.

José Castillo ya se convirtió en la primera incorporación rojiblanca para el Clausura 2024. El defensor proveniente del Pachuca puso la firma y ya entrena bajo las órdenes de Fernando Gago. No obstante, dicha contratación parece escasa para que el Rebaño pueda armar una plantilla potente, capaz de volver a pelear por el título. Por eso Fernando Hierro y compañía se mueven en el mercado para intentar conseguir nuevos refuerzos. Estas son las noticias de hoy, 6 de enero, para las Chivas de Guadalajara.

Ormeño se va al Puebla pero Chivas le paga el sueldo

Ormeño vuelve a salir cedido: tras su paso por Juárez, volverá al Puebla (Imago7)

El delantero mexicano, Santiago Ormeño, finalmente no continuará en el Rebaño, tal y como se esperaba por no contar para el entrenador Fernando Gago. Tras varias idas y vueltas, se resolvió que el atacante se marche cedido al Puebla, donde vivió sus mejores días como profesional y llamó la atención de Chivas por su eficacia goleadora. La cesión durará un año y la Franja tendrá una opción de compra, aunque el dato llamativo es que en Verde Valle se harán cargo de una gran parte del salario pese a estar fuera de la institución.

Los cuatro refuerzos que podrían llegar a Chivas

Fidel Ambriz es uno de los jugadores que está cerca de llegar a Chivas (Imago)

Aunque el mercado de fichajes genera preocupación a la grada, la próxima semana podría ser clave para el Rebaño, ya que hasta cuatro jugadores podrían ser confirmados como nuevos refuerzos. El más cercano es Cade Cowell, futbolista de doble nacionalidad que se desempeña como atacante por las bandas. Los últimos reportes también hablan de que el regreso de Chicharito Hernández está al caer, e incluso habría negociaciones avanzadas con Grupo Pachuca por el fichaje de Fidel Ambriz. El más difícil, pero por el que también se trabaja, es Jesús Gallardo, quien llegaría para ocupar el hueco que dejó vacante Cristian Calderón.

Chicharito juega al misterio

En medio de los rumores que hablan sobre su vuelta a Verde Valle, Chicharito Hernández tuvo actividad en sus redes sociales. Así como el atacante publicó videos de su recuperación y puesta a punto, también jugó al misterio con una llamativa frase que luego borró. “Lo que está destinado a ser para tí, llegará en claridad, no confusión”, fue la leyenda que compartió el máximo goleador del Tri, aunque más tarde eliminó la publicación. No obstante, alcanzó para que algunos aficionados sintieran que algo no anda bien en las negociaciones.