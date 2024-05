Las verdaderas razones por las que Fernando Hierro se fue de Chivas: No es por dinero

En el Club Guadalajara no hay más que incertidumbre por lo que está sucediendo tras la salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva, ya que no hay muchas razones para pensar en un futuro promisorio en el conjunto rojiblanco con la salida del personaje que le había dado estabilidad a la institución.

Desde que Fernando Hierro asumió el cargo en octubre del 2022 la ilusión empezó a creer de manera importante en el Rebaño Sagrado no solo por la imagen que representa el ibérico en el mundo del futbol, sino por los fichajes y los resultados que poco a poco se fueron dando de la mano del estratega Veljko Paunovic, quien fue su primer gran acierto.

Los procesos de trabajo y la manera en que se fueron obteniendo triunfos y puntos importantes le dieron al proyecto de Hierro mayor credibilidad, pues en las tres campañas que estuvo al frente de Chivas clasificaron de manera directa a la Liguilla, lo cual es una obligación para un equipo grande, pero que con Ricardo Peláez nunca se pudo conseguir en casi tres años.

Las razones por las que se va Fernando Hierro de Chivas

En un video publicado en su cuenta de Facebook, el periodista David Medrano dejó más dudas que certezas respecto a la extraña decisión de Fernando Hierro de dejar Guadalajara por un proyecto mucho más ambicioso en cuanto al tema económico se refiere, pues tan solo por firmar con el Al Nassr recibirá 10 millones de dólares, según informó Record, pero el comunicador de Azteca Deportes piensa que no fue una decisión monetaria.

“Particularmente me hubiera gustado que en el video de despedida que subió Chivas nos hubiera mencionado Fernando por qué tomó la decisión de irse, por qué decidió aceptar la oferta de los árabes. Porque yo no creo que solo sea económicamente, Hierro es un tipo al que le ha ido muy bien en las distintas facetas de su vida y no creo que a estas alturas de su vida lo mueva tanto la parte económica”.

“Sin embargo, Hierro aprovechó para dar una explicación y un agradecimiento a Chivas y buen, la mejor de las suertes para Fernando Hierro, sus números ahí están y no le alcanzó para ser campeón, pero tres muy buenos torneos, le faltaba año y medio de contrato ahora la disyuntiva es para Amaury Vergara y sus hermanas ¿cual es la decisión que corresponde?”, fue parte de lo que explicó Medrano.