En Chivas ya están trabajando fuerte para su presentación en el Clausura 2025 del próximo mes de enero contra Santos, por lo que el entrenador Óscar García Junyent estaría trabajando para poder tener en su mejor versión física y futbolística a cada miembro del plantel, aunque las alarmas se han encendido en torno a Miguel Tapias.

El zaguero que llegó como refuerzo al Guadalajara en este mercado de fichajes no ha tenido actividad en la pretemporada, ya que no participó en los compromisos contra Mineros ni contra Atlas, por lo que han comenzado a surgir rumores de que llegó lesionado al conjunto tapatío.

Sin embargo, el reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, reveló que el motivo por el que el defensor no ha visto actividad con Óscar García se debe a que se le está realizando un trabajo especial para ponerlo a punto físicamente, ya que no ha tenido actividad oficial desde el 5 de octubre en la MLS, descartando así cualquier lesión que le impidiera participar.

“Otro de los asuntos que llamó la atención de que no estuvo fue Miguel Tapias, el zaguero central que llegó como refuerzo procedente del Minnesota de la MLS, no estuvo ni en la banca y lo que he investigado es que todavía no está en un punto físico adecuado para tener participación.

“A ver si el domingo pudiera salir a la banca, pero no es seguro. Tapias no está todavía al cien por ciento física ni futbolísticamente para ser parte de estos partidos (…) Desde el 5 de octubre, Miguel Tapias no juega un partido oficial, por eso lo están poniendo a punto físico”, explicó Villa Villa a través de su canal de YouTube.

¿Por qué Chivas fichó a un defensor como refuerzo para el Clausura 2025?

Debido a los rumores e insistencia de Cruz Azul por llevarse a Jesús Orozco Chiquete y la salida de Antonio Briseño al Toluca, la directiva decidió incorporar al canterano del Pachuca para mantener con competencia en esa zona del campo, pese a que hay varios canteranos que están levantando la mano por ese puesto como Luis Rey, Leo Sepúlveda o Raúl Martínez.