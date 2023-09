En el Estadio Akron, Chivas empató sin goles ante Pachuca por la jornada 9 del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, luego del empate de local, Veljko Paunovic habló del vestidor Rojiblanco y de la supuesta división que hay con los jugadores.

En Guadalajara, el Rebaño Sagrado volvió a presentarse luego de la dura derrota ante América. Es más, era importante ganar esta tarde-noche para amigarse de nuevo con la afición.

Por otro lado, tras el empate ante contra Pachuca, Veljko Paunovic mantuvo diálogos con la prensa. En la misma dio detalles sobre cómo está el vestidor de Chivas y si está o no dividido el vestuario.

“Lo que hay es una gana de recuperar nuestras formas. División ninguna. No existe. Ustedes quieren dramatizar, quieren provocar las cosas cuando no hay. Quieren sembrar las cosas que no existe. Hasta pecamos de ser bueno”, expresó el entrenador Rojiblanco.

Y agregó: “La gente que entra está recuperando su nivel. Veo que el equipo tuvo llegada, no perdió el equilibrio. Sobre todo por el lado del Pocho ya que cargaba el lado de uno de los costados con más llegadas. Eso nos ayudó. Tuvimos corners. Situaciones de balón parado. Mejoramos defendiendo nuestra área. El rival tuvo tres tiros. Tuvieron el penalti, la situación más grave. Yo estaría preocupado si nuestro equipo no llegaba. Llegamos más que el día de América, que no habíamos defendido bien. Nos faltó servicios y qué haces antes disparar. Este es proceso y lo que buscamos mejorar”.