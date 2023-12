Las Chivas de Guadalajara iniciaron una nueva etapa luego del anuncio de Fernando Gago como el nuevo entrenador. El joven argentino de 37 años reemplazará a Veljko Paunovic, quien dejó su cargo tras un año al frente del equipo. Ahora, la afición espera por la llegada de nuevos refuerzos, ya que en el último torneo se vio que la plantilla rojiblanca no tiene la suficiente calidad ni profundidad para pelear por el título.

De momento, más allá del cambio de estratega, no han llegado refuerzos a Verde Valle, razón por la cual varios aficionados comienzan a tener cierto escepticismo y críticas para con Fernando Hierro y compañía. El que más cerca está es José Castillo, defensor que milita en los Tuzos del Pachuca y puede jugar tanto de central como de lateral derecho. Asimismo, también se negocia por Chicharito Hernández, Gerardo Arteaga y Fidel Ambriz.

Hasta el momento, Chivas no tiene refuerzos y por tal motivo la afición comienza a mirar con preocupación el próximo Clausura 2024. Los recientes ejemplos de América y Tigres UANL, consagrándose campeones después de realizar fuertes inversiones, da la pauta que el Rebaño no puede aferrarse solamente a las Fuerzas Básicas para intentar pelear por el campeonato de la Liga MX.

La razón por la que Chivas no hace fichajes

En las últimas negociaciones que ha intentado el Rebaño, queda claro el principal problema por el que no llegan refuerzos a Verde Valle. Chivas no ha podido fichar porque actualmente parece no tener dinero a disposición para salir al mercado. Si el propietario Amaury Vergara no pone a disposición un presupuesto especial, el Rebaño no puede competir actualmente por las principales figuras de la Liga MX, las cuales suelen tener una alta cotización. Por ejemplo, Hierro apenas ofertó dos millones de dólares por Guillermo Martínez, mientras que Pumas UNAM se lo llevará por cuatro.

Esta falta de dinero en las arcas rojiblancas, también puede entenderse si consideramos que Chivas no ha realizado grandes ventas en los últimos años, algo que también es indispensable para una institución de tal magnitud. El Rebaño suele dejar ir a sus jugadores como intercambio, como cedidos o bien esperar a que finalicen sus contratos, por lo que nunca se dan importantes ingresos financieros.

La última gran venta de Chivas fue Alan Pulido a la MLS

Alan Pulido fue la última gran venta de Chivas (Imago7)

Si observamos las últimas salidas importantes del Rebaño, observamos que Alan Pulido fue el último jugador que fue vendido en una importante suma de dinero. El atacante que fue campeón en el 2017 salió por una cifra de ocho millones de dólares. Anteriormente, puede hablarse de la ventas de Carlos Fierro a Cruz Azul o de Marco Fabián al Eintracht Frankfurt, pero estas quedan ya muy lejos en el tiempo.

Chiquete Orozco apunta a ser el próximo jugador a vender

Chiquete Orozco puede ser el próximo jugador a vender (Imago7)

En las últimas semanas, se habló de que Jesús Orozco podría ser el próximo jugador a exportar del Rebaño Sagrado. El juvenil de 21 años creció mucho durante la estadía de Veljko Paunovic, con el que se consolidó como titular. Sus buenas actuaciones hicieron que se gane el cariño de la afición, además de que ya comenzó a ser tenido en cuenta para la Selección Mexicana, por lo que no sería descabellado pensar en una futura venta al futbol europeo.