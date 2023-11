Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar mañana a Pumas por la ida de los Cuartos de Final en el Estadio Akron. Por otro lado, a horas de jugar contra los Universitarios, el Pollo Briseño recordó una vieja pelea que tuvo con el Chino Huerta cuando entrenaban en Verde Valle.

El momento del exjugador del Rebaño Sagrado vive un gran momento en el equipo de Antonio Mohamed. Esta actualidad lo catapultó a estar en la Selección Nacional de México de la mano de la mano de Jaime Lozano, quien le dio varios minutos de juego en los diferentes encuentros que realizó post Copa Oro 2023.

Por otra parte, mañana ante Chivas se espera que Pumas no solo sea guiado por Juan Ignacio Dinneno en el ataque, sino que además se vea brillar a César Huerta. No hay que olvidarse que Alan Mozo lo pudo controlar por momentos, pero que Fernando González y Gilberto Sepúlveda lo sufrieron.

Por otro lado, previo al partido de mañana, el Pollo Briseño habló de excompañero de equipo. A su vez, en diálogos con TV Azteca recordó el encontronazo que tuvo con el Chino Huerta post juego contra Toluca, lo que llevó a que ambos vayan a los golpes tras el reclamo que le hizo el zaguero.

Pollo Briseño se mostró feliz por el momento de César Huerta. (Foto: Imago7)

“Es un gran amigo, nos llevamos muy bien, tenemos buena relación. En ese momento fue de calentura y ahí quedó, en el campo pasan cosas. ¿Quién no se ha peleado con su hermano o con su hermana? A él saludo sin ningún problema”, recordó Antonio Briseño sobre aquel encontronazo.

Y agregó: “Es un crack. Es un tipo que me encanta como juega. Es un tipo que siempre quieres en tu equipo, es un gran jugador, mete y traba, ahorita está del otro lado y siempre le deseo lo mejor, me da mucho gusto el momento que está viviendo en la Selección. Esperemos que el jueves y el domingo sea completamente diferente a lo que ha venido haciendo”.

Alan Mozo explicó que deben cuidarse de Juan Ignacio Dinneno

En diálogos con Fox Sports, Alan Mozo destacó que Pumas tuvo grandes refuerzos y que tiene que llevar a jugar lejos del área a Juan Ignacio Dinneno. “Creo que los refuerzos llegaron a darle cierto equilibrio que necesitaba en la zona baja como los dos centrales, que se me hacen dos grandes jugadores con experiencia y muy fuertes en su zona”, expresó.

Y agregó: “Creo que tienen una gran ofensiva con mucha experiencia combinado con la juventud que le está metiendo el Chino. Conozco a Dinneno y si tienen una la va a meter. En Liguilla, cuando me tocó jugar allá y llegar a una final, lo aprovechamos al máximo. Son de esos jugadores que no necesitan muchos minutos para marcar diferencias. Dinneno aparte no es el mejor jugador, jaja no es cierto. Va a ser lindo contenerlos y espero que a Dinneno lo tengamos lejos del área porque puede ser alguien que marque el rumbo del partido”.