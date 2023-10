Liga MX: ¿Por qué no jugará Gignac ante Chivas en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2023?

Chivas de Guadalajara parece haber dejado atrás aquellos días de polémicas, inestabilidad y malos resultados deportivos. El Rebaño Sagrado poco a poco está recuperando la esencia de su juego y ahora mismo pelea por el boleto directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2023.

Y es que los de Veljko Paunovic han sumado siete de los últimos nueve puntos disputados, una racha que le ha permitido al equipo rojiblanco volver a creer en sí mismo de cara a lo que viene. La próxima cita de Chivas de Guadalajara será ante Tigres, en un duelo por la Jornada 14 de la Liga MX.

Los Felinos no solo son los actuales campeones del futbol mexicano, sino que además atraviesan un muy buen momento en el Torneo Apertura 2023. Los de Robert Siboldi marchan en la segunda posición de la tabla general, pero la diferencia sobre Chivas de Guadalajara podría reducirse a tan solo un punto.

Es por eso que una victoria del Rebaño Sagrado sería un fuerte golpe sobre la mesa, pues los de Paunovic comenzarían a recuperar el terreno perdido durante la crisis deportiva. Y a todo esto se suma un aspecto que tendrá una influencia muy importante en el desarrollo del partido: la baja de André-Pierre Gignac.

¿Por qué no jugará Gignac ante Chivas?

André-Pierre Gignac no jugará ante Chivas

La ausencia del Bomboro cambia completamente los planes de Tigres en el Estadio Jalisco, debido a que es el delantero más importante de la ofensiva del conjunto regio: suma ocho anotaciones hasta el momento, siendo uno de los máximos goleadores en la Liga MX.

Gignac recibió su quinta tarjeta amarilla en el partido contra Cruz Azul, el cual ganó Tigres por 2-1 con gol incluido del francés. Es por eso que el crack de los Felinos no estará presente en este trascendental compromiso contra Chivas de Guadalajara, que necesita los tres puntos con urgencia.

Sin embargo, para nadie es un secreto que Tigres tiene una de las nóminas más amplias de la Liga MX y ya tiene un reemplazo para Gignac: Nicolás Ibáñez. Si bien el argentino no ha logrado mostrar el nivel esperado, su presencia en el área representa una gran amenaza para la defensa de Chivas de Guadalajara.

Y es que Ibáñez ya sabe lo que es convertirle un gol al Rebaño Sagrado. El sudamericano se hizo presente en el partido entre ambos equipos por la fase regular del Torneo Clausura 2023, marcando un gol de penal que significó el descuento en la victoria del equipo de Paunovic.

Encuesta ¿En qué puesto terminará Chivas de Guadalajara la fase regular del Torneo Apertura 2023? ¿En qué puesto terminará Chivas de Guadalajara la fase regular del Torneo Apertura 2023? Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto No clasifica directo a Liguilla YA VOTARON 4 PERSONAS

No es una revancha

Fernando Beltrán es indiscutible en Chivas (Imago7)

A pesar de la derrota contra Tigres en la Gran Final del Torneo Clausura 2023, en Chivas de Guadalajara no ven este partido con sed de venganza. Fernando Beltrán reconoció que será un duelo especial, pero que el Rebaño Sagrado solo piensa en mejorar su situación en la tabla general de posiciones.

“Es importante saber a quién nos estamos enfrentando, no menospreciar ni a ellos ni a ningún equipo, pero sí, más que nada no tomarlo como revancha, porque no es así. Queremos seguir retomando y siguiendo por esta línea (…), acercarnos más a ellos que por ahí en puntos podemos empezar a competir y eso es lo más importante para nosotros“, dijo el Nene a Claro Sports.