Chivas de Guadalajara tuvo un gran desempeño en el inicio del ciclo de Veljko Paunovic, quien rápidamente consolidó una propuesta de juego que le devolvió la competitividad al Rebaño Sagrado. Sin embargo, el equipo rojiblanco quedó a un paso de la gloria al caer en la Gran Final de la Liga MX.

Los Rojiblancos consiguieron un valioso empate sin goles en el partido de ida, pues jugaron en condición de visitante. Y en la vuelta parecían tenerlo resuelto con los goles de Roberto Alvarado y Víctor Guzmán, pero Tigres reaccionó a tiempo y completó una histórica remontada en la prórroga.

Ya pasaron más de cinco meses desde entonces y el Rebaño Sagrado no está precisamente en su mejor momento. No obstante, el equipo poco a poco va recuperándose y ahora volverá a enfrentarse con Tigres, en un partido de gran importancia para lograr la meta de clasificar directo a la Liguilla.

Fernando Beltrán habló sobre este interesante compromiso frente al campeón de la Liga MX. El Nene sostiene que será un partido muy especial por todo lo que sucedió en la final del semestre pasado; sin embargo, no lo considera una revancha porque el contexto es diferente.

¿Qué dijo Fernando Beltrán sobre Tigres?

Fernando Beltrán es indiscutible en el equipo de Paunovic (Foto: JAM Media)

Fernando Beltrán asegura que el partido contra Tigres será una prueba exigente para Chivas de Guadalajara, por lo que respeta todo lo que representa el rival. El mediocampista sostiene que no lo toman como una revancha, entre otras cosas porque el equipo tiene otros motivos que merecen mayor atención.

“Es importante saber a quién nos estamos enfrentando, no menospreciar ni a ellos ni a ningún equipo, pero sí, más que nada no tomarlo como revancha, porque no es así. Queremos seguir retomando y siguiendo por esta línea (…), acercarnos más a ellos que por ahí en puntos podemos empezar a competir y eso es lo más importante para nosotros“, dijo a Claro Sports.

El Rebaño Sagrado actualmente se ubica en el sexto puesto de la tabla general, por lo que estaría consiguiendo el boleto directo a la Fiesta Grande. Sin embargo, Beltrán es consciente de la importancia que tiene lograr los tres puntos ante los Felinos, pues les permitiría acercarse a la segunda posición.

“Tenemos una meta y depende de nosotros. La revancha llegará en su momento si se da, pero pues nuestra revancha es otra vez pelear por el título y no es contra un contrincante, digo, al final la perdimos con Tigres y bueno, son circunstancias que pasan. Así es el futbol, pero estoy tranquilo en este sentido porque mi revancha es totalmente en la Liguilla y es volver a pelear por el campeonato“, agregó.

¿Cuándo juega Chivas?

Chivas se enfrentará a Tigres en la Jornada 14 (Foto: JAM Media)

El Rebaño Sagrado atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura 2023. Luego de dos victorias de manera consecutiva, los de Paunovic enfrentarán a Tigres con la ilusión de conseguir tres puntos que le permitan al equipo pelear por el boleto directo a la Liguilla de la Liga MX. El partido será este sábado 28 de octubre, desde las 19:05 horas (tiempo del centro de México).