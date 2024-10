El nombre de Jordi Cortizo ha dado mucho qué hablar al ser vinculado en los últimos mercados de pases a las Chivas de Guadalajara. El más reciente intento de los rojiblancos de llevarse al atacante de los Rayados resultó fallido de cara a este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El mediocampista rompió el silencio esta semana y reveló dónde desea jugar tras negociaciones con Monterrey.

El mediocentro, que ha perdido protagonismo tras quedarse en Monterrey, es un objetivo en la agenda de refuerzos para el Rebaño Sagrado. Era la pieza ideal en el sistema que pretendía el ahora extécnico rojiblanco Fernando Gago, para blindar su alineación. Cortizo, seguido de cerca por los tapatíos desde que lo pidió Víctor Manuel Vucetich en 2020, habló de su futuro.

Cortizo platicó sobre su futuro en Monterrey con la cadena TUDN y dio una gran noticia a toda la afición regiomontana. Una información que no gustará mucho en Guadalajara tras confirmar, que negocia la renovación de su contrato. Refirió, que “es algo que he venido trabajando desde que llegué. Ahora que fue el mercado de fichajes se habló mucho de mi salida y al final de cuentas no pasó por ahí. Quiero quedarme aquí, quiero lograr cosas importantes“. Así sepulta cualquier intención del alto mando de las Chivas.

El atacante de Selección Mexicana reveló, que “estoy viendo temas de renovación, para hacer algo largo y algo muy consolidado aquí en esta ciudad. Porque me he identificado y ojalá se pueda dar esto de un proyecto a largo plazo“. De esta forma, el mediocentro dejó más que claro que solo piensa en extender su vínculo y permanecer en el club regio. Un nombre descartado para el venidero mercado de pases para el Guadalajara.

Jordi Cortizo dio la peor noticia del mercado de pases para la afición de Chivas (IMAGO7)

Los números de Jordi Cortizo en el Apertura 2024

El mediocampista de los Rayados ha perdido mucho protagonismo en la plantilla regia, durante este Apertura 2024. Jordi Cortizo ha tenido participación en nueve de las 12 fechas que han disputado tras adelantar su visita a Puebla (J16) en agosto pasado. De ellas, siete apariciones han sido como titular. Además, ha aportado un gol (Necaxa) y colecciona 509 minutos. Esa pérdida de reflectores se notó en la más reciente convocatoria de Selección México para la Fecha FIFA de octubre, en la que no entró.