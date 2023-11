Las Chivas de Guadalajara ya se preparan de cara a lo que serán los duelos ante Pumas UNAM, correspondientes a la Liguilla del Apertura 2023. Este semestre ha sido algo atípico para el Rebaño, con cuestiones extrafutbolísticas que no ayudaron, pero lo cierto es que sobre el campo también se vio al equipo en un nivel más bajo en comparación al del semestre pasado.

El entrenador serbio, Veljko Paunovic, deberá intentar sacar lo máximo de su plantilla para afrontar la Liguilla de buena manera, como hizo en el semestre pasado, cuando llevó al equipo hasta la gran final. Sin embargo, en el plano individual, también hay elementos que deberían de dar un paso al frente en este momento, el más importante del certamen, puesto que tienen un papel protagónico en la plantilla pero no han podido encontrar sus mejores versiones.

Víctor Guzmán

El Pocho Guzmán no ha tenido un buen torneo hasta el momento (Imago7)

El Pocho fue una de las grandes figuras de Chivas en el último certamen, donde se llegó hasta la final. A pesar de ser su primer torneo como rojiblanco, el mediocampista tiró de experiencia y jerarquía para portar el brazalete y aportar liderazgo. También tuvo un impacto inmediato en las estadísticas, pues terminó siendo el goleador del equipo con siete goles en su haber.

Sin embargo, en este certamen Víctor Guzmán ha rendido muy por debajo, al igual que todo el equipo. Pero en su caso, nunca se pudo ver al Pocho del torneo pasado, sobre todo desde el plano físico, donde dio la sensación de no estar al 100%. La repetición de esfuerzos o el despliegue a la hora de presionar y recuperar ha sido un punto en el que el ex del Pachuca no ha podido mantener lo visto en el último certamen. Con este receso previo a la Liguilla, quizás Guzmán haya podido trabajar en estos aspectos. Y lo cierto es a lo largo de su carrera ha sido un jugador con presencia en los momentos importantes, por lo que para Chivas sería importante recuperar su mejor versión.

Érick Gutiérrez

Guti no pudo rendir al nivel esperado hasta el momento, pero tendrá la chance de mostrar su jerarquía en la Liguilla (Imago7)

El Guti, fichaje estelar del Rebaño para este Apertura 2023, es otro de los jugadores que podrían dar un paso al frente en la instancia decisiva de la Liga MX, donde también ya tiene experiencia y sabe lo que es ser campeón. Aunque llegó con grandes luces por estar varias temporadas jugando a buen nivel en Europa, la readaptación del mediocampista al futbol mexicano no ha sido sencilla. El hecho de no haber realizado la pretemporada con sus compañeros también le afectó, ya que en sus primeros partidos se lo notó falto de ritmo y de forma física.



Ya sobre la mitad del certamen, Guti comenzó a estar más preciso y a cobrar importancia dentro del esquema rojiblanco. Eso sí, en todo momento pareció que Paunovic intentó darle las llaves del equipo, pues siempre confió en él y hasta quitó al Oso González, de aceptable rendimiento, para ubicarlo como centrocampista más posicional. El receso también puede haberle servido tanto desde lo físico como desde lo táctico, donde sin dudas es un jugador que puede rendir a un nivel más alto del que mostró hasta el momento.