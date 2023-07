Fernando Beltrán vivió momentos complicados y de mucho estrés en Chivas durante la estadía de Víctor Manuel Vucetich al frente del Rebaño, ya que su estilo de juego no era del agrado del experimentado entrenador; sin embargo, el mediocampista del Rebaño mandó un poderoso mensaje al estratega.

El Nene recordó que el Rey Midas no lo tenía contemplado para jugar y durante su gestión lo mantenía regularmente en la suplencia, pero aseguró sentirse agradecido con el estratega por mostrarle sus deficiencias, aunque admitió que no supo entenderlo en su momento.

“Cuando estaba la etapa de… Ya ni quiero decir porque lo he dicho muchas veces. Una etapa con un entrenador muy complicada. Le agradezco mucho también, porque si no hubiera vivido esa parte, no estaría así ahorita. Creo que su forma de él era que quería que sacara mi mejor versión. Sí la traía contra mí, pero nunca le vi el lado positivo de que me quiera ayudar o que saque el coraje de demostrar que sí puedo hacer las cosas.

“Me decía cosas como que no atacaba, que no defendía, que no aportaba mucho al equipo, que mis pases no aportaban mucho. Quería que fuera más determinante en los partidos, que metiera goles, que metiera pases de gol. Si estoy muy agradecido con él porque me ayudó a ver lo que sí me hacía falta en ese entonces”, declaró en entrevista con Sandra de la Vega.

