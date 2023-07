La rivalidad entre Chivas y Atlas se vive al máximo en la Perla de Occidente; sin embargo, esa antipatía entre los dos equipos del estado de Jalisco se vive al máximo incluso en el interior del Rebaño, en donde Fernando Beltrán aseguró que el amor de Antonio Briseño por los rojiblancos es falso.

El Nene aseguró en entrevista con Sandra de la Vega que vive enamorado del Guadalajara y de paso aseguró que el sentimiento del Pollo por el club más importante de México no es sincero debido a su pasado en el equipo del Atlas, situación que el juvenil le recuerda en todo momento al defensor.

“Ni con Pumas ni con América. Cuando llegué a Chivas, me enamoré totalmente. Del Pollo es mentira (que se enamoró de Chivas). Así me llevo con el Pollo, siempre le tiro bromas de que viene del otro equipo y quiere quedar bien con Chivas, siempre se lo recuerdo. Siempre le recuerdo de dónde viene para que no diga que muy chivista”, declaró entre risas el mediocampista.

Briseño arribó a la Perla de Occidente para convertirse en refuerzo del chiverío de cara a la temporada del Apertura 2019 tras su paso por el Freirense de la Liga de Portugal, en donde poco a poco ha ido ganando protagonismo con los rojiblancos hasta ser considerado un referente de los tapatíos pese a su extracción rojinegra.

¿Cuándo debutará Chivas en la Leagues Cup?

El Guadalajara tendrá un ligero respiro tras arrancar el Apertura 2023 con racha perfecta de tres triunfos en tres partidos, por lo que se consolidaron en la cima de la tabla general; sin embargo, el próximo compromiso del Rebaño será el 27 de julio cuando se enfrenten al Cincinnati FC en el debut en la Leagues Cup.