La directiva de Chivas encabezada por Fernando Hierro ha estado trabajando fuerte durante las últimas semanas para el armado del primer equipo rojiblanco, tanto en la incorporación de refuerzos como en buscarle acomodo a otros elementos; sin embargo, un elemento titular de Veljko Paunovic fue ofrecido y rechazado en la Liga Mx.

En las últimas horas surgió un rumor sobre un supuesto interés del Stoke City por el guardameta Miguel Jiménez, situación que fue desmentida de inmediato por el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, quien reveló que el Wacho fue ofrecido en la Liga Mx, pero los clubes rechazaron la oportunidad de sumarlo a sus filas.

“Simplemente fue un fake news, de esos que salen muchos hoy en día en las redes sociales. No es cierto y no hay absolutamente nada del Stoke City por el Wacho. Es más, les puedo decir que en algún momento del mercado de fichajes Chivas ofreció al Wacho y los equipos en México no quisieron al cancerbero del equipo tapatío”, explicó en su canal de YouTube.

Jiménez ha sido blanco de constantes críticas debido a su irregularidad bajo los tres postes, por lo que la directiva apostó por fichar a Óscar Whalley desde el futbol español, por lo que la contienda por la portería tapatía está más abierta que nunca.

¿Cuándo debutará Chivas en la Leagues Cup?

El Guadalajara tendrá un ligero respiro tras arrancar el Apertura 2023 con racha perfecta de tres triunfos en tres partidos, por lo que se consolidaron en la cima de la tabla general; sin embargo, el próximo compromiso del Rebaño será el 27 de julio cuando se enfrenten al Cincinnati FC en el debut en la Leagues Cup.