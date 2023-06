Chivas Guadalajara no para de trabajar en el mercado de pases para así llegar de la mejor manera al Apertura 2023 de la Liga MX. Por otra parte, uno de los puntos a resolver es la posible llegada de Fidel Ambriz, por quien León pide una millonaria cifra para dejarlo ir al Rojiblanco.

A lo largo de las últimas semanas, el Rebaño Sagrado ha estado en boca de todos debido a que estuvo detrás de varios jugadores. Sin embargo, por el momento solo han llegado Óscar Whalley, llegó libre de España, y Ricardo Marín, proveniente del Celaya de la Liga MX de Expansión.

Por otra parte, Veljko Paunovic realizó un pedido expreso por Fidel Ambriz, futbolista de León. No es para menos su petición, ya que el mediocampista no solo juega de mediocentro, si no que además lo puede hacer de defensa central. Es por esto que el serbioespañol ve con buenos ojos su contratación.

Por otro lado, la Fiera sabe muy bien que su futbolista es importante en el armado de Nicolás Larcamón, por lo que no lo dejarán ir gratis. Debido a esto, Medio Tiempo informó que los Panzas Verdes están abiertos a vender a su jugador si el Rebaño Sagrado paga el clásula de recisión que es de 15 millones de dólares.

Sin duda, esta cifra supera el presupuesto que tenía pensado gastar en fichajes Chivas para este mercado de verano. Sin embargo, queda claro que Veljko Paunovic necesita jugadores polifucionales debido a que con ellos puede suplir la ausencia de un lesioando o expulsado.